Une police intercommunale en projet pour le Clermontais

La communauté de communes du Clermontais veut mettre en place une police intercommunale. Le but est de recruter 6 policiers qui auraient les mêmes compétences que les policiers municipaux mais qui pourraient intervenir sur les 21 communes du Clermontais. Ils pourraient travailler le soir et les week-end notamment. C'est une première pour les intercommunalités de l'Hérault. Pour le moment, ce projet n'en est qu'à la phase de consultation des maires.

Un projet avantageux financièrement pour les petites communes

La communauté de communes va financer la moitié du projet qui coûtera 230 000 euros par an. L'autre moitié doit être payée par les maires. Cette police leur couterait moins cher que d'avoir une police municipale explique Claude Revel, Président de la communauté de communes du Clermontais : "Aujourd'hui un policier municipal coûte environ 50 000 euros par an. À cela s'ajoute l'investissement pour le matériel, le poste de police, les fournitures, l'armement, le véhicule." Alors qu'avec la police intercommunale, la grille tarifaire évolue en fonction du nombre d'habitants : "pour la plus petite commune du territoire avec 50 habitants ce sera 500 euros par an. Pour la plus grosse commune, qui a une police municipale, ce serait 12 000 euros. C'est la meilleure solution pour avoir en permanence une surveillance sur notre territoire."

Claude Revel, Président de la communauté de communes du Clermontais. Copier

Une présence policière sur tout le territoire

Cette police intercommunale permettrait d'intervenir dans des communes ou il n'y a pas de police municipale ou venir en renfort de celles qui en ont une. Pour le moment, Clermont l'Hérault a dix policiers municipaux et quatre ASVP, Canet un et Paulhan quatre. Pour le reste, c'est la gendarmerie qui intervient. Sauf qu'elle ne peut pas tout traiter. "Aujourd'hui les élus sont confrontés à pas mal de situations d'incivilités où c'est le maire qui monte en première ligne. Des tags, des crottes de chiens, des décharges sauvages, les relations compliquées entre voisins" explique Claude Revel. Ces nouvelles forces de l'ordre permettraient d'intervenir à la place des élus. Encore faut-il tous les convaincre de l'utilité du projet.

Claude Revel, Président de la communauté de communes du Clermontais. Copier

Une police intercommunale a déjà été mise en place par la communauté de communes du Pont du Gard dont s'inspire celle du Clermontais.