A la veille de la rencontre entre les représentants syndicaux de la police et le ministre de l'intérieur sur le "Beauvau de la sécurité", France Bleu Alsace se penche sur la situation des forces de l'ordre en Alsace. Entre manque d'effectifs et de moyens, la situation alarme les syndicats

Beauvau de la sécurité : la police en manque d'effectifs et de moyens en Alsace

Le ministère de l'intérieur s'apprête à accueillir ce vendredi 18 décembre les différents représentants syndicaux de la police pour évoquer le "Beauvau de la sécurité". Une concertation proposée par Emmanuel Macron pour aborder les violences policières et la loi sécurité globale. Invitation rejetée par l'UNSA police et Alliance qui réclament des garanties préalables, notamment sur les manques de moyens et d'effectifs dans la police. Qu'en est-il en Alsace ?

Des commissariats en sous-effectif

C'est surement le constat qui revient le plus auprès des syndicats : les commissariats en Alsace n'ont pas assez de policiers. A Strasbourg, il en manque une cinquantaine pour atteindre les 900 nécessaires au bon fonctionnement des opérations avance Alliance Bas-Rhin.

La police secours, service qui décroche le téléphone quand vous composez le "17", est passée de 50 fonctionnaires à tout juste 30 en dix ans confie un autre responsable syndical. A cela s'ajoute les mutations : en septembre, Strasbourg enregistrait 30 départs de policiers contre 15 arrivées.

Les commissariats de Haguenau et Sélestat pour le Bas-Rhin et Colmar, Saint-Louis et Wittenheim pour le Haut-Rhin sont eux aussi en sous-effectif. Seule Mulhouse semble faire figure d'exception.

Un manque de moyens criant

Masques à gaz, casques, jambières, épaulières… Des équipements qui ne sont pas toujours assez suffisants dans les commissariats. Le manque est tel que des policiers en viennent à acheter leurs propres matériels. "Les collègues allaient jusqu'à Décathlon pour s'équiper en casques, en lunettes...", constate Michel Corriaux, secrétaire régionale Grand-Est d’Alliance.

Du côté des bâtiments, les commissariats sont parfois vétustes comme à Wittenheim, dans le Haut-Rhin. Même constat pour le parc automobile. Des véhicules en mauvais état et pas assez nombreux pour assurer toutes les interventions.

En réponse le gouvernement a annoncé le déploiement de 600 Peugeot 5008 avant la fin de l'année. Six sont arrivées lundi dernier dans le Bas-Rhin, quatre pour Strasbourg, une à Haguenau et une à Sélestat.