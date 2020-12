Police municipale renforcée et équipée de tasers : les habitants de Villenave-d'Ornon mitigés

Des policiers municipaux en plus grand nombre et équipés de tasers. C'est l'idée du maire divers droite de Villenave d'Ornon, Patrick Pujol. Il sera l'invité de France Bleu Gironde ce 8 décembre, à 7h45, pour en parler. Promesse de campagne lors des élections municipales, le projet doit voir le jour au premier trimestre 2021.

Actuellement, Villenave-d'Ornon dispose de 9 policiers municipaux pour 34 000 habitants. Le maire souhaite donc doubler les effectifs, mais aussi créer une brigade de nuit et installer une vingtaine de caméras de vidéosurveillance dans les rues de la commune. Pour l'instant, il n'en existe que sur les bâtiments publics.

Des Villenavais partagés

Dans les rues de la cinquième ville de Gironde, les habitants sont mitigés sur le projet du maire. Nicolas, ancien commerçant, vit à Villenave-d'Ornon depuis 15 ans. "Je suis entièrement d'accord, parce qu'on a cassé la vitrine de mon commerce trois fois, explique-t-il. Et avec l'extension de l'urbanisation, on remarque une recrudescence de la délinquance. Rien qu'une présence des policiers municipaux serait déjà dissuasive." Avis partagé par Solange, habitante de la commune depuis 36 ans : "Je n'étais pas quelqu'un de méfiant, mais il y a eu des vols dans ma rue. Depuis, je me barricade", raconte-t-elle.

D'autres habitants, en revanche, ne voient pas l'utilité d'une telle mesure. C'est le cas de Charlène : "Je me sens en sécurité. Donc je n'ai pas besoin que les policiers municipaux aient des équipements violents", explique-t-elle. Quant à Imrane, il estime aussi qu'à "Villeneuve, ce n'est pas nécessaire, c'est une ville plutôt calme." Les habitants sont en revanche globalement d'accord sur l'utilité d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les rues.

L'opposition municipale monte au créneau

Chez les élus de Villenave-d'Ornon, le projet ne fait pas que des adeptes. Guillaume Latrille, élu d'opposition de la France insoumise, regrette une "approche réactionnaire et démagogique" du maire Patrick Pujol face à l'incivilité et la délinquance. "Je ne nie pas qu'il y en a, mais on joue sur la peur des gens", estime-t-il. Guillaume Latrille préférerait "dédier des moyens financiers et humains sur la prévention et le suivi" et demande la création d'une "commission pour une réflexion de fond" sur le sujet. Lui et les autres élus de la liste Villenave en commun proposeront des solutions alternatives au prochain conseil municipal, le 15 décembre.

Patrick Pujol n'est en tout cas pas le seul à souhaiter donner plus de moyens aux policiers municipaux. A Saint-Aubin-de-Médoc, le maire Christophe Duprat s'apprête à voter des mesures similaires. A Libourne, les policiers municipaux portent désormais une arme automatique même en journée.