Policiers "barbares" : Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas contre-manifester face aux policiers

La police sous les balcons de La France Insoumise. Le syndicat Alliance appelle les forces de l’ordre à manifester à 11h, ce jeudi, devant le siège du parti, à Paris, pour protester contre les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mardi, en marge des manifestations contre la réforme des retraites, le leader de LFI avait qualifié les policiers de "barbares". Des propos "provocateurs, d'intimidation et d'outrage" avait dénoncé immédiatement le syndicat de police.



Jean-Luc Mélenchon appelle à un "siège mort"

Face à la colère des policiers et à cet appel à se rassembler devant les locaux du parti, Jean-Luc Mélenchon dénonce l’attitude "inacceptable" d’un syndicat "très violent". Mais dans une vidéo sur son compte Twitter, le leader du parti demande aussi aux salariés et militants de La France Insoumise ne pas se rendre au bureau ce jeudi. "On redoute qu’ils fassent des provocations", explique-t-il pour appeler à un "siège mort".

"Je demande formellement à nos amis qui devaient être au siège, de ne pas y être. On ne sait jamais ce qu’ils sont capables de vous faire, des violences qu’ils sont capables de vous faire subir", argue l'élu.

Un signalement au procureur

De son côté, et alors que le syndicat de police réclame un dépôt de plainte depuis mercredi, Christophe Castaner va signaler les propos de Jean-Luc Mélenchon à la justice, au procureur de la République, en vue d'éventuelles poursuites. "Je ferai ce que l'on appelle un article 40 et je demanderai au procureur de la République, comme je le fais chaque fois que les policiers sont mis en cause, d'étudier et de voir la faisabilité d'une poursuite", a expliqué le ministre de l'Intérieur sur RTL.

"Je ne fais aucune différence entre Jean-Luc Mélenchon et n'importe qui qui met en cause l'honneur et la probité de la police", a rappelé Castaner, qui a redemandé des "excuses" au leader de la France Insoumise, jugeant ses propos "dangereux" et estimant que celui-ci était désormais dans "une dérive personnelle".