Policiers filmés : le Conseil constitutionnel censure l'ex-article 24 de la loi Sécurité globale

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi sept articles de la controversée proposition de loi LREM Sécurité globale, dont le contesté ex-article 24, qui vise à pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l’ordre en opération. L'article 24, devenu article 52 une fois la loi adoptée par le parlement le 15 avril, fût à l'origine d'importantes manifestations en novembre et décembre 2020. Le Premier ministre Jean Castex avait saisi le Conseil constitutionnel en avril.

Les Sages ont estimé que "le législateur (n'a) pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction contestée" et que dès lors, l'article "méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines." Pour le Conseil constitutionnel le paragraphe 1 de l'article 52 - qui réprime de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende "la provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police, d'un agent des douanes lorsqu'il est en opération" - est insuffisamment précis.

Manque de clarté

"Ces dispositions ne permettent pas de déterminer si le législateur a entendu réprimer la provocation à l'identification d'un membre des forces de l'ordre uniquement lorsqu'elle est commise au moment où celui-ci est 'en opération' ou s'il a entendu réprimer plus largement la provocation à l'identification d'agents ayant participé à une opération, sans d'ailleurs que soit définie cette notion d'opération", justifient les Sages de la rue Montpensier. "D'autre part (...) les dispositions contestées font peser une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit" selon eux.

Le Conseil Constitutionnel a également censuré une large partie de l'article qui organisait l'utilisation des drones par les forces de l'ordre, notamment lors de manifestations. Comme l'ex-article 24, cette disposition avait suscité la colère des défenseurs des libertés publiques.

Une "victoire" pour l'avocat de Reporters Sans Frontières

"C'est une véritable victoire. Le Conseil constitutionnel n'a pas été dupe de la réécriture proposée par le gouvernement de l'ancien article 24", a réagi maître Patrice Spinosi, avocat de l'association Reporters Sans Frontières, sur franceinfo.

"Le texte n'était pas clair. La liberté d'informer et de dénoncer ne peut être rognée sur l'autel de la sécurité sans garantie suffisante", a ajouté maître Spinosi.

Gérald Darmanin va proposer "d'améliorer les dispositions" retoquées

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé jeudi sur Twitter qu'il proposerait au Premier ministre "d'améliorer les dispositions" de la proposition de loi Sécurité globale retoquées par le Conseil constitutionnel. "Je me félicite des nombreuses dispositions validées qui aideront notre politique de sécurité", a ajouté le ministre de l'Intérieur dans son tweet.