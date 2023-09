Politique : Albert Calloni, ancien maire PRG de Bastia, nous a quittés

Albert Calloni était devenu maire de Bastia, alors qu'il occupait depuis 1989 la fonction de second adjoint. Il avait alors permuté avec le maire Emile Zuccarelli, appelé aux fonctions de ministre de la fonction publique et de la décentralisation. Ce dernier avait dû abandonner son siège conformément à la limitation du cumul des mandats exigée par le 1er ministre Lionel Jospin.

"Je souhaite qu’un hommage municipal soit rendu avec la mise en berne des drapeaux à la mairie de Bastia", Julien Morganti, conseiller municipal de Bastia

Parmi les premiers hommages, celui de Julien Morganti. "Bastia vient de prendre un maire. Albert Calloni aura marqué l’histoire politique de notre ville. Il aura été un maire du quotidien" écrit sur Facebook le conseiller municipal d'opposition "Un Futur pour Bastia". Et d'ajouter : "Toujours présent à arpenter les rues et prendre du temps avec chacun, il est disponible et au plus près de ses administrés. Je garde un dernier souvenir de lui cet été, à sa maison il avait voulu me voir pour me donner des conseils pour toujours mieux comprendre notre ville. Il était un soutien précieux.

Une époque se referme avec sa disparition. Je souhaite qu’un hommage municipal soit rendu avec la mise en berne des drapeaux à la mairie de Bastia".