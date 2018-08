Dominique Bousquet et Jérôme Peyrat deux avis différents sur les propos de Laurent Wauquiez

Dordogne, France

Laurent Wauquiez a frappé fort lors de sa rentrée politique dimanche dernier. Le numéro un de Les républicains a également estimé que les français refusaient de " devenir étrangers dans leur propre pays".

" Je suis légitimiste" - Dominique Bousquet - patron Les LR Dordogne

Le maire de Thenon Dominique Bousquet ne veut pas critiquer " le patron". Il se dit favorable à " une immigration choisie". Dominique Bousquet estime également que " la France a sa propre culture et qu'elle doit s'enrichir de la culture des autres, sans que cela soit l'inverse".

" Parler de risque culturel est une facilité de vocabulaire" - Jérôme Peyrat, maire de La Roque Gageac

L'ancien président de l' UMP en Dordogne, aujourd'hui membre du comité des maires de la France audacieuse, ex collaborateur de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, tient lui des propos beaucoup plus nuancés.

En juillet dernier il avait d'ailleurs publié une tribune dans le journal Libération. Tribune dans laquelle il écrivait que repli et conservatisme étaient au final une imbécilité historique culturelle et politique.