Comme la France Insoumise, Europe Ecologie - Les Verts fait sa rentrée à Toulouse ce jeudi

Toulouse sera le théâtre de plusieurs rentrées politiques cette semaine. En plus des Insoumis, les écologistes ont choisi la ville rose pour leurs "journées d'été" de jeudi à samedi. Plus d'un millier de personnes sont attendues à l'université Jean-Jaurès, ex le Mirail.

Toulouse, France

Europe Ecologie - Les Verts organise ses journées d'été de jeudi à samedi sur le campus du Mirail. En présence des cadres du parti. Forts de leurs bons scores aux dernières élections européennes du 26 mai (12 députés européens élus, 21% des voix à Toulouse), les écologistes font leur rentrée à Toulouse. Au Mirail, ils s'installent pour trois jours. En plus de Yannick Jadot, qui fera un discours vendredi soir à 18h30, les autres cadres du partis seront présents, notamment David Cormand, le secrétaire national.

Quelques invités "paillettes", mais moins de têtes connues qu'au rassemblement LFI

D'autres personnalités seront présentes, comme Cécile Duflot, ancienne ministre du logement et désormais directrice générale de l'ONG Oxfam, le journaliste Aymeric Caron ou encore l'ancien animateur Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de Protection des Oiseaux. François Ruffin, député La France Insoumise viendra également débattre, entre deux conférences au centre des Congrès Pierre-Baudis. Des membres du mouvement des Gilets Jaunes auront également la parole. Parmi les personnalités locales,

Pendant ces trois jours, de nombreux débats et ateliers sont prévus. Et les thèmes sont nombreux : maltraitance animale, climat, glyphosate, G7, Gilets Jaunes, etc. L'an dernier à Strasbourg, les "journées d'été" avaient accueilli un millier de sympathisants. Cette année, EELV en espère le double. Toulouse avait déjà accueilli les universités d'été d'Europe Ecologie - Les Verts en 2004 et 2008.

LIRE AUSSI ► Tout le programme des universités d'été de la France Insoumise, sans Mélenchon