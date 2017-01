Politique : l'UDI de la Loire veut profiter des législatives pour se relancer

Les partis politiques se mettent en ordre de marche en ce début d'année 2017, une année qui sera marquée par 3 élections majeures : la présidentielle, les législatives et les sénatoriales. A l'UDI c'est l'élection des députés qui sera déterminante.

C'est en ce moment que se jouent les discussions et négociations pour déterminer les candidats lors des différents rendez-vous politiques de l'année 2017. Il en a été question ce samedi midi à Saint-Étienne lors de la présentation des vœux de l'UDI. Le parti présidé par l'ancien député Gilles Artigues est représenté localement dans le département mais ne compte qu'un seul député, François Rochebloine et aucun sénateur. C'est aux élections législatives que l'UDI va tenter de s'imposer pour retrouver de la visibilité.

Des législatives qui seront conduites aux cotés des Républicains de François Fillon. Un moment charnière car après 2017, pas d'élection pendant 3 ans comme le rappelle François Rochebloine : "sauf s'il y avait des dissolutions... Mais normalement il n'y aura plus d'élection possible avant 2020 donc ce sera l'occasion pour l'UDI de montrer ce qu'elle est, sa différence". Le député sortant qui dira fin février s'il repart pour un 6e mandat de député sur la 3e circonscription. "Pour être candidat il faut être en forme" rappelle celui qui était à la tête du parti jusque l'été dernier. "Jeudi j'ai fait un checkup complet. Pour le moment tout va bien et j'attends encore quelques résultats".

L'autre dossier chaud concerne le président de l'UDI Gilles Artigues. Dans les semaines qui viennent des discussions auront lieu nationalement avec Les Républicains pour distribuer les tickets : "Je comprendrais relativement mal que cette circonscription ne puisse pas nous être accordée car depuis 2014 à Saint-Étienne tout fonctionne dans l'union avec un équilibre entre la droite et le centre. Au sein de l'équipe municipale de la ville de Saint-Étienne c'est très clair. Et puis historiquement il y a toujours eu la 1ère circonscription centriste et la 2e à droite". Histoire de reprendre au socialiste Régis Juanico un mandat qui a été le sien entre 2002 et 2007 et de redonner de la visibilité à son parti dans la Loire.