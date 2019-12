Municipales : à gauche, le collectif Bourges 2020 officiellement lancé

C'est officiel depuis ce dimanche, le collectif Bourges 2020 est sur les rails. Il est composé de Magali Bessard du PC, Yannick Bedin (La France Insoumise) Marie Thérèse Petit (EELV) et Agnès St Soulier-Bigot du PS. Une liste composée aussi de citoyens berruyers, avec comme chef de file Yann Galut.

Entouré de Berruyers de tous âges et de personnalités politiques, l'ancien député (1997-2002 et 2012-2017) Yann Galut a été chargé d'animer ce collectif en tant que tête de liste pour les élections municipales à Bourges de mars prochain.

Y. Gallut : "La porte est ouverte. Nous souhaitons qu'Irène Félix nous rejoigne. Elle a fait le choix d'une aventure solitaire pour notre part nous faisons le choix d'une aventure collective."

Seule ombre au tableau pour le moment l'absence dans cette liste de large rassemblement des forces de gauche, d'Irène Félix l'ancienne tête de liste PS en 2014. Elle dénonce la méthode de ce collectif. Elle a du coup décidé de partir sous l'étiquette divers gauche. Qu'en pense Yann Galut l'ancien député et donc chef de file de Bourges 2020 ? "La porte est ouverte. Nous souhaitons qu'Irène Félix nous rejoigne. Elle a fait un choix d'une aventure solitaire, pour notre part nous faisons le choix d'une aventure collective. Il n'y a donc pas une tête plus forte que l'autre. il n'y a pas d'homme providentiel. Je ne suis pas l'homme providentiel. Le collectif a souhaité que j'anime ce collectif Bourges 2020 et que j'en sois la tête de liste."

L'ancien député (PS) Yann Galut, a été chargé d'animer ce collectif en tant que tête de liste pour la prochaine élection municipale à Bourges © Radio France - Sylvain ROGIE

Quarante neuf personnes composent ce collectif et la moitié ne s'est jamais engagée politiquement. Il y aura également des personnes de tous les quartiers de Bourges. Ce collectif a été créé pour s'opposer à la politique menée par l'actuel maire de Bourges, Pascal Blanc qui avec le soutien de LREM a annoncé officiellement fin novembre qu'il était candidat à sa propre succession.