Politique : les nouveaux députés ligériens découvrent l'Assemblée Nationale

Les quatre nouveaux députés de la Loire sont partis ce matin direction Paris pour découvrir leur nouvelle fonction au Palais Bourbon.

Les nouveaux députés de la République En Marche ont quitté la Loire ce mercredi direction Paris et l'Assemblée Nationale. Jean-Michel Mis, Valéria Faure-Muntian, Julien Borowczyk et Nathalie Sarles vont découvrir leur nouvelle résidence secondaire, le Palais Bourbon. Les 4 députés fraichement élus sont novices en la matière et ce sera forcément pour eux une journée très particulière.

#législatives2017 Les nouveaux et nouvelles députés de la Loire en route pour l'assemblée nationale pic.twitter.com/vaZoxJPU3j — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 21, 2017

Les 4 députés ligériens de la république en marche à l'entrée de l Assemblée nationale pic.twitter.com/V9XqQ2KzUb — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 21, 2017

Ils sont entrés tous les 4 dans le palais bourbon pour leur parcours d'intégration pic.twitter.com/f81Eyx32hw — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 21, 2017