Pierre Petitguillaume célèbre ses 50 ans de mandat de maire à Ceaulmont

50 années à la tête de la même commune, le maire de Ceaulmont (Indre) était très ému à l'occasion de la petite fête organisée pour célébrer cette longévitié exceptionnelle. Ses actuels et anciens conseillers municipaux et des administrés se sont réunis pour l'occasion.

Il y avait du monde en ce dimanche 21 mars 2020 à la mairie de Ceaulmont (720 habitants) située au sud du département de l'Indre. Des habitants, bien sûr, mais aussi des conseillers municipaux actuels et anciens pour fêter un véritable événement. Pierre Petitguillaume dirige cette commune de Ceaulmont proche de Badecon-le-Pin ou encore de Gargilesse Dampierre depuis 50 ans ! Et ce 21 mars, c'est aussi l'anniversaire de Pierre Petit Guillaume qui fête ses 78 printemps.

Double raison donc d'organiser une cérémonie, soigneusement préparée par ses proches ou encore ses amis ou collaborateurs qui ont retracé la vie d'un jeune homme qui le 21 mars 1971 à 28 ans est devenu le plus jeune maire de France ! Ce garagiste a accepté de relevé ce défi à l'époque mais ce qu'il ne savait pas c'est que 50 ans plus tard, il serait toujours maire de cette commune de Ceaulmont.

Sur l'écriteau on peut lire : 50 ans de mandat : Pierre Petit Guillaume © Radio France - Sylvain ROGIE

Catherine (conseillère municipale) : "Il est toujours présent dans les bons ou les mauvais moments, les habitants de Ceaulmont l'ont bien compris."

Catherine fait parti de l'équipe municipale. Elle nous explique le secret de cette incroyable longévité : "Il est toujours présent pour nous dans les bons ou les mauvais moments. Peu importe l'heure, il est toujours là. Les habitants de Ceaulmont l'ont bien compris. Ils sont fidèles et ils le resteront longtemps."

Pierre Petitguillaume : "Je suis fier de toutes ses personnes qui m'ont accompagné pendant 50 ans."

Pierre Petitguillaume était très ému de cette fête organisée en son honneur : "Je suis très fier de toutes ses personnes qui m'ont accompagné pendant ces 50 ans. Ils sont pratiquement tous là. J'ai été également touché car on m'a offert un arbre. C'est un chêne et j'adore les chênes. C'est l'arbre de ma vie en plus." Une vie de maire bien remplie qui ne va pas s’arrêter de sitôt.

En 18.263 jours, Pierre Petitguillaume a connu sept présidents de la République. En 2002 il a été très fier d'accueillir en tant que Président de la Chambre des métiers avec le maire de Châteauroux, Jean-François Mayet, Jacques Chirac. Pierre Petitguillaume a côtoyé 25 préfets. il a également célébré 131 mariages. Son secret pour être à la tête d'une commune pendant 50 ans ? Il aime les gens et donc ses administrés qui lui rendent bien.