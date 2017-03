"Les costumes de Fillon ? Et on va parler des ses chaussettes demain ?" Bruno Retailleau sur France Bleu Loire Océan

Le coordinateur de la campagne de François Fillon, Bruno Retailleau, était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi. Le président de la Région "Pays de la Loire" a pris la défense du candidat de la Droite et du Centre à la présidentielle, au lendemain des révélations du Journal du Dimanche.

Au lendemain des révélations du JDD sur le train de vie et les amitiés de François Fillon, Bruno Retailleau était l'invité de France Bleu Loire Océan. Le coordinateur de sa campagne estime que le fait qu'il se soit fait offrir pour 48 000 euros de costumes depuis 2012 n'est pas choquant. "Moi, je vais vous dire ce qui est choquant : ce qu'on reproche à François Fillon, c'est à lui et lui seul qu'on le reproche. On oublie tout le reste et on oublie le fond : c'est une formidable manœuvre de diversion" précise le sénateur de Vendée. "J'ai tenu bon, je n'ai pas vacillé. Au-delà de sa personne, l'enjeu c'est le relèvement du pays" ajoute Bruno Retailleau.

On va l'accuser d'avoir aussi scié la corne du rhinocéros du zoo de Thoiry ?" Bruno Retailleau

Interrogé enfin sur l'article du Canard Enchaîné de mercredi dernier affirmant qu'une salle de prières, une chapelle, existait à l'Hôtel de Région à Nantes quand François Fillon présidait le Conseil Régional (1998-2002). "Je n'en ai pas vu lorsque j'étais aux côtés de François Fillon, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Je préfère prendre ce genre d'accusations par le sourire, l'humour. Sinon, c'est absolument désespérant" conclut Bruno Retailleau, qui était alors vice-président.