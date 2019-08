Politique : Valérie Pécresse fait sa rentrée à Brive

Brive-la-Gaillarde, Corrèze, France

Une rentrée dans le parc des Perrières, à Brive : Saison 2

Les sympathisants de Valérie Pécresse étaient nombreux à Brive © Radio France - Frédéric Cano

Pour la deuxième année consécutive, Valérie Pécresse a choisi Brive pour faire sa rentrée des "classes". Près de 1500 personnes(photo), dont des élus locaux et nationaux ont répondu à l'appel. Parmi eux et à ses côtés, on pouvait noter la présence de Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie. Au rang des élus locaux, il faut signaler le soutien de Frédérique Meunier, la députée corrézienne LR, qui a préféré être à Brive plutôt qu'à la Baule, où se déroulait en même temps l'université d'été de son parti (Les Républicains).

Des attaques contre le gouvernement

Pendant 45 minutes, Valérie Pécresse a abordé les sujets concernant les retraites, l'immigration, les impôts, la place de la France dans le monde, sans oublier d'égratigner au passage la politique du gouvernement.