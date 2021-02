Pollution : "Rendre le TER gratuit immédiatement en Auvergne-Rhône-Alpes" propose Olivier Longeon (EELV)

Le chef de file des écologistes dans le département de la Loire pour les prochaines élections régionales réagit ce matin à la vague de pollution et à la stratégie de son parti avant le scrutin de juin prochain...

France Bleu Saint-Étienne Loire : circulation différenciée depuis ce matin, alerte maximale à la pollution sur une bonne partie de la région, dont la Loire et la Haute-Loire. Mesure adaptée ?

Olivier Longeon : C'est une première mesure mais il faudrait se poser la question de la gratuité des transports. Une région à la pointe se poserait la question de la gratuité immédiate des TER. Cet épisode de pollution était largement annoncé. C'est le 2e coup de siroco en très peu de temps. C'est le dérèglement climatique et nous avons de plus en plus l'anticyclone qui remonte et qui réchauffe. Se promener habillés légèrement comme en ce moment, au mois de février, c'est anormal. Ça se paye par cet épisode.

Invité : Olivier Longeon Copier

Vous dites qu'on pourrait aller plus loin dans une période où par exemple le télétravail est bien en place ?

Quand on voit la circulation automobile entre Saint-Étienne et Lyon ou celle des trains qui sont relativement vides par rapport à d'habitude, on se rend compte que les gens font du télétravail. Néanmoins ça ne suffit pas et il y a aussi le chauffage qu'il faut faire évoluer. Ce serait une politique ambitieuse de la région : convertir les chauffages vers des équipement plus écologiques.

L'élection régionale arrive dans 4 mois. Vous avez été conseiller régional entre 2010 et 2015. C'est l'élection perdue à Saint-Étienne qui vous a donné de l'appétit personnel ?

La région me passionne. C'est l'échelon par excellence pour organiser l'aménagement du territoire. Quant à l'élection de Saint-Étienne, pour nous elle n'est absolument pas perdue. Nous n'avons pas renversé la majorité mais on partait avec un retard très important. Le score des écologistes à Saint-Étienne reste historique et cela s'est confirmé sur tout Auvergne-Rhône-Alpes. L'écologie a le vente en poupe.

Après la consultation interne, les écologistes donnent un mois à la gauche pour se rallier à Fabienne Grebert, la candidate régionale.. Pas très bien accueilli par les socialistes. Jean-François Debat parle sur France Bleu de "soumission" plutôt que de rassemblement.

Quand on regarde les statistiques sur les élections municipales de l'an dernier, chaque fois que l'écologie était reconnue en tant qu'écologie des solutions qui lutte contre le dérèglement climatique les listes ont gagné. Ce n'est pas une question de soumission mais d'être en phase avec les électeurs auvergnats et rhonalpins. Nous avons fait un sondage en fin de semaine dernière : les habitants de la région estiment que l'alternative à Laurent Wauquiez ne peut être incarnée que par les écologistes.

Sur quoi pouvez-vous vous entendre avec le reste de la gauche ?

Plus de TER, plus de réouvertures de lignes. Il faut un programme ambitieux de rénovation énergétique des lycées, de formation professionnelle. Ce sont aussi des schémas d'aménagement qui prennent en compte la conservation de la nature.