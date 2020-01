Pompiers, Gilets Jaunes, Gruau : ce qu'il faut savoir sur la venue de Christophe Castaner en Mayenne

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner inaugure les nouveaux locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours à Saint-Berthevin. Le secteur sera évidemment bouclé. Des actions des pompiers en grève ou encore des Gilets Jaunes ne sont pas à exclure.

Saint-Berthevin, France

C'est une des personnalités les plus importantes de la République française qui se déplace en Mayenne ce vendredi 10 janvier 2019. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, inaugurera le nouveau bâtiment de l'État-Major du Service d'incendie et de secours à Saint-Berthevin. S'en suivront les vœux nationaux aux forces de l'ordre. Il est attendu sur le site à 9h30.

Circulation difficile

Comme toute visite ministérielle, un important dispositif de sécurité sera mis en place et préparé de longue date. L'avenue Pierre de Coubertin sera fermée des deux côtés et l'ouest de la commune sous surveillance policière. La circulation sera donc perturbée dans le secteur. Les chiens et les démineurs de la police sont passés sur le site ces dernières heures.

600 invités sont attendus ce vendredi matin. Christophe Castaner déambulera dans les ateliers des pompiers avant une prise de parole. Le ministère de l'Intérieur a aussi accordé dix minutes de discours à Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne et surtout président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Des Gilets Jaunes mobilisés ?

En grève depuis le mois de juin pour réclamer plus de moyens, il n'est pas exclu que les pompiers se fassent entendre. Les Gilets Jaunes aussi. Plusieurs appels au rassemblement autour de Saint-Berthevin circulent sur les réseaux sociaux. Une page Facebook a même été créée pour l'occasion.

Une visite sous haute surveillance. Un temps évoquée, une visite de l'entreprise mayennaise Gruau, en difficulté financière mais qui reste un fleuron de l'industrie automobile française, s'éloigne de l'ordre du jour. Le vaste site de production de plusieurs milliers de mètres carré est compliqué à sécuriser notamment.

C'est la deuxième fois que Christophe Castaner vient en Mayenne. L'ancien socialiste s'était déplacé à Laval en septembre 2018 en tant que secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, pour rencontrer des militants En Marche.