Pornic et Basse-Goulaine voudraient continuer à baisser leurs impôts locaux, l'état l'interdit

C'est une histoire à peine croyable. En pleine crise sanitaire et financière, le maire de Pornic et le maire de Basse-Goulaine (44) veulent continuer à baisser les impôts locaux, c'est un vieil engagement de campagne et cela a été voté en conseil municipal, mais la loi de finance le leur interdit.