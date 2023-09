Port de l'abaya à l'école : la députée LFI de Dordogne Pascale Martin assume être pour l'interdiction

Elle veut être libre d'exprimer sa pensée. La députée de la 1ère circonscription de Dordogne, Pascale Martin, s'exprime ce jeudi 7 septembre sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école. La mesure a été prise par le nouveau ministre de l'Education nationale Gabriel Attal pour la rentrée scolaire . La France Insoumise emmenée par Manuel Bompard a réagit en menaçant de déposer un recours au Conseil d'Etat. Mais l'élue périgourdine ne suit pas cette ligne, au nom de la laïcité.

"Je suis profondément laïque, je pense qu'il faut appliquer la loi de 2004", déclare Pascale Martin. Cette législation interdit le port de signes ostensibles d'appartenance à une religion. L'abaya, une longue robe qui couvre le corps et la tête, fait débat. "Certains disent que c'est un simple vêtement, mais non, tranche la militante féministe, inciter les filles et les femmes à cacher leur corps relève d'une logique religieuse sexiste". Celle qui combat pour le droit des femmes notamment dans le mouvement Femmes Solidaires estime que ce vêtement "ramène la femme à un rôle d'objet".

Indépendante

Depuis l'annonce de l'interdiction, la gauche se divise sur le sujet. Communistes et socialistes la soutenant majoritairement, quand insoumis et écologistes s'y oppose. Mais à l'intérieur même de LFI, le débat semble se tenir. L'élue de Dordogne revendique son indépendance : "Je ne suis pas dans un parti, je suis dans un mouvement. Il n'y a pas de carte d'adhésion et on n'est pas tous forcément d'accord". Même si elle soutient le programme "L'avenir en commun", la députée explique qu'il y a parfois des positions "qui ne correspondent pas" à ce qu'elle est.

Pascale Martin est députée LFI de Dordogne depuis 2022 © Radio France - Charlotte Jousserand

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle sort des rangs. Pascale Martin s'était dite "choquée" par la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon suite aux révélations du Canard Enchaîné sur la main courante pour violences déposée par la compagne d'Adrien Quatennens à l'encontre du député LFI du Nord.

"Je ne suis pas pour qu'il y ait un homme, une voix et que tout le monde soit derrière cet homme", confie Pascal Martin sur l'abaya. Selon elle, la gauche doit "avoir le courage" de défendre la laïcité. "Ce n'est pas parce qu'on défend ces positions qu'on est islamophobe", poursuit l'élue. En juin dernier, Jean-Luc Mélenchon avait assuré que ce vêtement n'avait "rien à voir avec la religion".

"Ils n'en ont rien à faire de l'abaya"

Même si elle est d'accord avec l'interdiction, elle ne soutient pas pour autant la décision du gouvernement qu'elle juge opportuniste. "Ils n'en ont rien à faire de l'abaya, ils ont utilisé cela pour ne pas parler du reste, de la rentrée scolaire catastrophique", dénonce Pascale Martin. La députée pointe le manque de professeurs, l'inflation sur les fournitures, ou encore les enfants en situation de handicap qui n'ont pas d'AESH. "C'est facile d'interdire quelque chose, ça ne coûte rien mais il faut des moyens pour que l'éducation fonctionne correctement", défend-elle.

La députée considère important qu'il y ait des débats au sein des groupes politiques. Même si finalement, La France Insoumise n'a pas déposé de recours auprès du Conseil d'Etat pour l'instant comme le mouvement l'avait annoncé. L'association "Action Droits des Musulmans" (ADM), elle, l'a fait. La réponse de l'institution est attendue ce jeudi 7 septembre.