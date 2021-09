Port du masque en Isère : "Si les taux diminuent encore, on pourra regarder au cas par cas" indique le préfet

Est-il temps d'alléger les contraintes ? Emmanuel Macron a entrouvert la porte hier. "Si les taux continuent de diminuer, nous pourrons réfléchir à un allègement du port du masque en extérieur" indique le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, invité de France Bleu ce jeudi 16 septembre.

A deux mois de la fin programmée du passe sanitaire, Emmanuel Macron a entrouvert la porte pour un allègement des contraintes, dans les départements où l'épidémie recule particulièrement. Alors l'Isère pourrait-elle être concernée ? Le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, était l'invité de France Bleu ce jeudi 16 septembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis hier, les soignants non vaccinés sont suspendus. Ça représente 10% environ des effectifs. Est ce que cela pose problème dans certains hôpitaux ? Cela demande des réorganisations par endroits ?

D'abord, vous donnez un pourcentage qui mérite d'être confirmé, on va voir jour après jour comment les personnels soumis à cette obligation vaccinale vont réagir à la suspension. Tout cela va se confirmer dans les jours et les semaines qui viennent, avec des situations qui sont en train d'être prises en compte, établissement par établissement. Et donc, il faut attendre de voir avant de donner des chiffres comme ceux que vous indiquez. Je crois que l'essentiel, c'est finalement que l'immense majorité des personnels concernés a bien compris la nécessité de se protéger eux mêmes, mais d'être aussi facteur de protection pour ceux auprès de qui ils travaillent. C'est bien ça l'objectif de la vaccination : renforcer que possible la protection des personnes les plus fragiles, celles qui sont dans les établissements pour personnes âgées, celles qui sont dans les hôpitaux.

Il y a tout de même une fraction non négligeable de soignants non vaccinés, et donc suspendus. Est ce qu'on peut s'en passer de ces personnels là?

Il y a une fraction de personnes qui n'est pas encore rentrée dans cette démarche. Je rappelle que le 15 septembre, c'était la date pour entrer dans le circuit vaccinal. Ils ont jusqu'à la mi-octobre pour effectuer la deuxième injection. Tout cela va se mettre en place progressivement. Encore une fois, l'immense majorité des personnels est rentrée dans ce schéma et je crois que c'est ça qu'il faut saluer. Ensuite, les directeurs d'hôpitaux sont en train de regarder de manière très précise comment organiser les services et comment inciter les uns et les autres, par un dernier effort de pédagogie, à rentrer dans la démarche. Même si les instructions du gouvernement sont claires pour ceux qui s'y refusent : la suspension du contrat de travail ou de l'emploi et des conséquences, bien sûr, sur les salaires.

Emmanuel Macron a indiqué hier qu'il y aurait dans certains départements des allègements des contraintes sanitaires. En Isère, on est depuis plusieurs jours sous les 100 cas pour 100.000 habitants. Est ce que les allègements, c'est pour nous et pour quand ?

Vous l'avez dit, on a une situation qui s'améliore. On était au dessus des 200 cas pour 100.000 habitants à la mi août. On est en dessous de 100 cas depuis quelques jours maintenant, alors que "l'effet rentrée" est maintenant intégrée dans les chiffres. On avait cette crainte qu'avec la reprise des cours, le brassage de population, il y ait une reprise épidémique comme l'année dernière. Elle ne se produit pas. C'est finalement la manifestation par l'exemple que le vaccin peut apporter une vraie protection. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population cible en Isère est engagée dans un schéma vaccinal ou a achevé son parcours de vaccination.

Vous parlez de d'assouplissements ou d'allègement. Pour ce qui est de l'Isère, nous les connaissons déjà. Par exemple, l'obligation du pass sanitaire dans les cinq centres commerciaux qui y étaient soumis une partie de l'été n'existe plus. Alors après, si les taux continuent de rester ce qu'ils sont, voire de diminuer, on pourra évidemment regarder au cas par cas, notamment sur le port du masque en extérieur, dans les grands rassemblements, dans les foires, les brocantes, à proximité des lieux où se rassemblent des personnes. Je pense aussi aux sorties d'école ou aux sorties des offices religieux. Donc ça, on va le regarder avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et puis avec le centre de crise interministérielle à Paris.

Vous venez d'arriver en Isère - vous avez pris vos fonctions en juin dernier -, quels sont vos dossiers chauds ?

Il y a évidemment le soutien aux projets des entreprises et des acteurs de l'Isère, le plan de relance joue à plein ici, en Isère, dans tous les compartiments. Le premier ministre est venu, il y a quelques jours le souligner. Il soutient aussi les collectivités locales, avec un soutien à l'investissement sans précédent de plusieurs dizaines de millions de crédits complémentaires.

Il y aussi le champ de la cohésion sociale, avec l'appui aux associations, le plan "Un jeune, une solution". Plusieurs dizaines de milliers de jeunes de l'Isère ont pu bénéficier de ce soutien. C'est aussi une priorité. Et puis, je serai tout à l'heure aux côtés des acteurs du monde agricole, à Beaucroissant. Malheureusement pas pour la grande foire populaire, qui rassemble chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Mais pour être aux côtés des professionnels, leur dire que même si la foire ne peut pas se tenir dans les conditions habituelles, l'Etat est à leurs côtés