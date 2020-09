Le port du masque obligatoire dans l'intégralité de l'espace public, c'est terminé à Villeneuve-Loubet

La ville de Villeneuve-Loubet est rayée de la liste des communes des Alpes-Maritimes où le port du masque est obligatoire partout dans l'espace public, de 8 heures à 1 heure du matin. Lionnel Luca, le maire de la commune a obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif de Nice. L'élu Les Républicains a déposé un référé liberté pour s'opposer à l'arrêté préfectoral du 10 septembre, qu'il jugeait "arbitraire, disproportionné et discriminatoire". Le préfet des Alpes-Maritimes a été contraint de prendre un nouvel arrêté.

Ainsi, à compter de ce samedi 19 septembre, et pour une durée de un mois, le port du masque est obligatoire partout dans l'espace public dans les 17 communes suivantes :

Nice

Cannes

Antibes

Cagnes-sur-Mer

Grasse

Le Cannet

Menton

Saint-Laurent-du-Var

Vallauris

Mandelieu-la-Napoule

Mougins

Beausoleil

Valbonne

Roquebrune-Cap-Martin

Carros

La Trinité

A Villeneuve-Loubet, le port du masque est désormais obligatoire dans des périmètres définis : "aux abords des établissements scolaires et des crèches lors des entrées et sorties, ainsi qu'aux abords des commerces des rues suivantes : boulevard des Italiens, Avenue des Ferrayonnes, rue de l'hôtel de Ville, avenue de la Liberté et RD6007 Pôle Marina 7", indique la municipalité.

A Biot, La Gaude, Saint-Jeannet, Colomars et Eze, le port du masque est obligatoire que dans certains secteurs (précisés dans l'arrêté préfectoral ci-dessous).