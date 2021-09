Porte-parole de Xavier Bertrand, Pierre-Henri Dumont estime que la primaire "divise au lieu de rassembler"

Xavier Bertrand passe à la vitesse supérieure, dans la campagne pour la présidentielle du mois d'avril. Le président du conseil régional des Hauts-de-France présente son équipe ce lundi.

La communication va, semble-t-il, prendre une grande place, car pas moins de dix porte-parole vont être officiellement nommés. Parmi eux, le député LR du Calaisis Pierre-Henri Dumont.

J"ai toujours été opposé à une primaire

Invité de France Bleu Nord, Pierre-Henri Dumont assure être sur la même ligne que Xavier Bertrand concernant une éventuelle primaire de la droite : "j"ai toujours été opposé à une primaire, parce que ça divise au lieu de rassembler. On passe notre temps à expliquer que les 5% qui nous différencient sont bien trop importants pour qu'on soit dans le rassemblement, et on occulte les 95% de points communs".

Il n'y aura qu'un seul candidat de la droite

Secrétaire général de LR, Pierre-Henri Dumont ne voit pas de paradoxe dans son engagement auprès de Xavier Bertrand, qui a quitté le parti : "il n'y aura qu'un seul candidat de la droite. J'espère que ce sera Xavier Bertrand", assure le député. "C'est le seul qui est capable de battre et Emmanuel Macron et Marine le Pen au second tour. Et c'est celui qui est le plus proche de cette qualification pour le second tour".

Alors que les sondages donnent, quel que soit le candidat de la droite, une qualification d'Emmanuel Macron et de Marine le Pen au second tour, Pierre-Henri Dumont est convaincu que "l'histoire n'est pas écrite. Le seul qui est capable de bousculer cette histoire d'un second tour entre Macron et Le Pen, c'est Xavier Bertrand".

