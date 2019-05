Portes-ouvertes au Parlement Européen à Strasbourg: 12.000 personnes dans l'hémicyle

Strasbourg, France

Au plus fort de la journée il a fallu s'armer de patience, une demi-heure d'attente pour pouvoir entrer dans le bâtiment. A la fermeture à 18 heures, 12.000 visiteurs ont été dénombrés, 30% de plus que l'an dernier. Beaucoup en sont ressortis avec un gros cabas aux couleurs de l'Europe rempli de petits cadeaux: jeux de cartes, badges, autocollants, petits drapeaux, carnets et autres stylos.

Des cadeaux par milliers © Radio France - Olivier Vogel

Pour les responsables du Parlement l'idée était de démystifier l'institution et d'inciter à aller voter dimanche 26 mai. Beaucoup ont d'ailleurs cliqué sur le bouton vert qui les attendait juste avant la sortie pour comptabiliser les intentions de se déplacer vers les bureaux de vote.

La machine à intentions de vote © Radio France - Olivier Vogel

A la mi-journée, un vote à main levée a été organisé dans l’hémicycle, 550 visiteurs y ont pris part, 70% d'entre eux ont indiqué qu'ils se déplaceraient pour les élections européennes. Le succès de ces portes-ouvertes donne le sourire à Luis Martinez-Guillen, le chef du bureau de liaison de Strasbourg au Parlement Européen, "j'espère que c'est un bon apéritif pour la participation aux élections européennes", dit-il.

Au pupitre, dans l'hémicyle © Radio France - Olivier Vogel