PORTRAIT - Ce qu'il faut savoir sur Gérard Collomb, nommé ministre de l'Intérieur

Le premier gouvernement du président Emmanuel Macron a été dévoilé ce mercredi 17 mai, à 15 heures. Vingt-deux ministres ont été nommés, dont Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon, qui décroche le maroquin de l'Intérieur. Découvrez son portrait.

C'est un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb, aujourd'hui presque 70 ans (il les aura le 20 juin), vient de quitter son statut d'éternel élu "régional". L'amoureux de "sa" capitale (Des Gaules) va rejoindre la capitale de la France, Paris. Maire de Lyon depuis 2001, Gérard Collomb vient d'être nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Emmanuel Macron.

Jamais ministre en 40 ans de carrière politique

En 40 ans de carrière, il n'avait jamais eu, encore, les honneurs du gouvernement. Et il fallait bien un ministère régalien pour que Gérard Collomb accepte de quitter Lyon et sa Métropole. C'est dans cette ville, son "laboratoire urbain", qu'il innove depuis trois mandats successifs, fier de rappeler que c'est là qu'est née, en 2015, la première métropole de France. Pourtant, malgré sa réussite locale, il avait été jusqu'alors privé de destin national.

Un parcours politique semé d'embûches

Membre de l'aile droite du PS, Gérard Collomb entre donc par la grande porte au gouvernement. Une fierté pour ce fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage. Né à Châlon-sur-Saône, il intégrera ensuite le prestigieux lycée du Parc à Lyon, grâce à ses dons en latin et en grec. Il poursuivra ensuite des études jusqu'à être agrégé de lettres classiques. Conseiller municipal à 30 ans, député à 34 ans... sa carrière politique connaîtra un départ fulgurant, avant une longue traversée du désert. Élu député en 1981, il est battu en 1989. Il restera conseiller municipal à Lyonet patientera vingt-cinq longues années dans l'opposition, avant de finalement ravir la mairie à la droite en 2001. Il sera triomphalement réélu en 2008 et 2014.

Efficace mais autoritaire

Depuis, ce père de cinq enfants dirige Lyon d'une main de fer, en patron, y multipliant les chantiers pour transformer la ville et son image... avec succès ! Efficace mais autocrate, il impose sa ligne et gare à ceux qui s'en écartent. Son cheval de bataille, la sécurité, l'a poussé à développer la vidéo surveillance et à augmenter les effectifs de police et en rapprochant police municipale et police nationale.

Fervent macroniste

En 2015, il est l'un des premiers élus de poids à soutenir Emmanuel Macron. Lors de l'investiture dimanche à l'Élysée, il n'avait d'ailleurs pas pu retenir son émotion ni ses larmes (voir la vidéo ci-dessus). D'Emmanuel Macron, il dit admirer "le charisme et la vision du monde". Il se retrouve aussi dans l'esprit d'ouverture ni-droite ni-gauche du nouveau président, lui qui dirige Lyon depuis 2001 avec une majorité élargie au centre et même à la droite. Ce positionnement lui vaut quelques solides inimitiés au sein du Parti socialiste, mais il assume son "modèle de gouvernance pragmatique". "Ce que moi j'ai essayé de faire pour ma ville, ce que lui demain va faire pour la France, c'est rassembler", a-il déclaré, le 7 mai au soir, sur un plateau de télévision.

Aujourd'hui, l'engouement de Gérard Collomb pour Emmanuel Macron et ses idées est récompensé par un ministère d'État, l'Intérieur, à la hauteur, enfin, de son engagement.

