PORTRAIT - Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement

Le député socialiste des Alpes-de-Haute-Provence Christophe Castaner, 51 ans, a été nommé ce mercredi porte-parole du gouvernement d’Edouard Philippe.

Christophe Castaner est né le 3 janvier 1966 à Ollioules (Var). Juriste de formation, il est maire de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) depuis 2001.

Député de la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, il siège au groupe socialiste, écologiste et républicain et a été rapporteur de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.

Tête de liste du Parti socialiste aux élections régionales de 2015 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christophe Castaner a rejoint le mouvement En Marche en 2016.

Il a été le porte-parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 2017 et était jusqu'à ce jour candidat de La République En Marche aux élections législatives dans sa circonscription des Alpes-de-Haute-Provence.