VIDEO - Portrait : Claudine Bichet, 1ère adjointe au maire de Bordeaux

Arrivée de Paris il y a deux ans, Claudine Bichet n'avait jamais fait de politique avant de s'engager aux côtés de Pierre Hurmic, le nouveau maire écologiste de Bordeaux. Elle est aujourd'hui sa 1ère adjointe, en charge des finances et du défi écologique.

Chemisier à carreaux, cheveux mi-longs légèrement poivre et sel et diplôme de commerce, à l'origine, la 1ère adjointe au maire écologiste de Bordeaux, Claudine Bichet, en charge des finances et du défi écologique, n'a rien d'une politique. Pendant 19 ans cette Bourguignonne d'origine a travaillé à Paris, dans de grands groupes privés : conseil stratégique, direction financière, très loin de l'écologie. "Une grosse reconversion", sourit celle qui dit s'être "interrogée sur l'objectif [qu'elle] servait". Arrivée à Bordeaux il y a deux ans, avec mari et enfants, Claudine Bichet se dit aujourd'hui "en phase" avec "un but qui [lui] est beaucoup plus cher".