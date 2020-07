Portrait d'Emmanuel François, premier maire après l'ère communiste à Saint-Pierre-des-Corps

Emmanuel François, 53 ans, est médecin généraliste depuis 22 ans à Saint-Pierre-des-Corps.

"A l'école j'étais un mauvais élève, je me suis révélé en fac de médecine, métier que j'ai toujours voulu faire". Sans filtre Emmanuel François qui reconnaît qu'en 2005 il a fait le choix d'exercer dans le quartier de la Rabaterie, d'ailleurs juste à côté de son épouse qui est également médecin généraliste. "Au départ ce n'était pas facile" reconnaît-il, "35 patients c'est 35 personnalités différentes, cela apporte énormément de richesse" explique-t-il, "je soigne les patients comme si c'était des gens de ma famille".

A la question allez-vous déménager pour habiter Saint-Pierre-des-Corps avec votre épouse et vos quatre enfants ? Emmanuel François répond non, il estime passer plus de temps à Saint-Pierre que chez lui à Tours-nord. Mise à part la création du syndicat des internes de médecine générale en 1997 à Châteauroux, le futur maire assure n'avoir jamais été encarté dans un parti politique. Il se définit comme quelqu'un qui aime la vie. "J'aime bien manger, boire et rire" dit-il sans détour. Ses vins préférés, les Bourgogne blanc, avec modération naturellement.