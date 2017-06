Législatives : qui est Caroline Abadie, la nouvelle députée (REM) de la 8e circonscription de l'Isère ?

Caroline Abadie (REM) a été élue députée de la 8e circonscription de l'Isère avec 63,92% des voix dimanche au second tour des élections législatives. Elle a battu Thibaut Monier (FN) qui obtient 36,08%. Gérante de chambres d'hôte, elle est ce qu'on appelle un "candidat issu de la société civile".

BIO EXPRESS

Caroline Abadie

40 ans

La République En Marche (REM)

8e circonscription

Caroline Abadie (REM) a été élue députée de la 8e circonscription de l'Isère avec 63,92% des voix dimanche au second tour des élections législatives. Elle a battu Thibaut Monier (FN) qui obtient 36,08 %. Caroline Abadie fait partie des nouveaux visages en politique investis par le mouvement d’Emmanuel Macron. Et c’est d’ailleurs bien ce qui l’a séduite lorsqu’elle a rejoint les rangs d’En Marche en janvier dernier.

"J’ai entendu, dit-elle, l’appel lancé aux citoyens par Emmanuel Macron, pour qu’ils aillent le soutenir à l’Assemblée nationale, afin d’avoir de nouveaux visages et d’investir de simples citoyens". Elle ajoute que c’était exactement ce qu’elle attendait en termes de renouveau de la classe politique. Elle attendait aussi la fin des clivages droite-gauche. « On peut tout-à-fait vouloir une justice sociale d’un côté, et de l’autre des énergies créatrices libérées.

Investie dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, elle n'a donc eu que quelques semaines pour faire campagne et se faire connaître auprès des électeurs. Pour ce faire, elle a renoncé à s'occuper de sa chambre d'hôte et a recruté une personne pour s'en charger. La République en Marche n'ayant pas de permanence, c'est au Grand Café, cours Brillier à Vienne, qu'on a pu la voir régulièrement, entourée de militants.

Née à Grenoble il y a 40 ans, Caroline Abadie est mariée et mère de deux enfants. Après des études de droit, elle a travaillé pendant une quinzaine d’années en région parisienne dans le conseil en recrutement. Puis elle est revenue s’installer en Isère, à Grenay, où avec son mari elle a ouvert sa chambre d’hôte, tout en s’investissant dans la vie associative locale. On peut aussi mentionner le fait qu’elle pratique le tir à l’arc, en compétition. Elle qui n’avait jamais eu de mandat électif ajoute donc une corde à son arc.