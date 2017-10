Portrait du nouveau maire de Tours Christophe Bouchet

Christophe Bouchet a été choisi au bénéfice de l'âge après une égalité entre les deux candidats et 2 abstentions. Les 42 élus de la majorité au conseil municipal n'ont pas réussi à se départager c'est donc au bénéfice de l'âge que le maire de Tours a été élu pour succéder à Serge Babary élu au Sénat

Christophe Bouchet, 54 ans, marié et père de quatre enfants ajoute avec cette élection au fauteuil de maire un chapitre supplémentaire à un parcours déjà éclectique. Il commence comme journaliste à Radio Mega Tours qui appartient à "la nouvelle république" à l'époque. Puis il travaille pour l'agence France Presse et au Nouvel Obs'. C'est là qu'il rencontre Robert Louis Dreyfus, propriétaire du club de football de l'OM, il se trouve qu'à l'époque il a écrit plusieurs livres sur le sport et notamment sur Bernard Tapie.

Il a fait sa réputation comme président de l'Olympique de Marseille

En 2002 il devient donc président de l'un des clubs les plus populaires de France, un vrai coup de projecteur, il se fait connaître sur la scène nationale, plutôt pour de bonnes raisons d'ailleurs puisque cela a été une bonne période pour le club avec de jolis parcours en coupe d'Europe.

Il démissionne en 2004, travaille dans le marketing sportif avant de bifurquer vers la politique. D'abord en échouant aux législatives de 2012 à Tours, puis avec un succès deux ans plus tard, il fait partie de la liste victorieuse de Serge Babary pour les municipales. Il devient adjoint au rayonnement, au tourisme et aux grands événements. Avant de franchir une marche supplémentaire en s'asseyant sur le fauteuil de maire.