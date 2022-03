PORTRAIT - Emmanuel Macron, l'ambitieux élève modèle devenu le plus jeune président de l'Histoire de France

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République et devient, à 39 ans, le huitième président de la Ve République et le plus jeune président de l'histoire des Républiques françaises. Une victoire qui consacre un parcours hors-norme. Celui d'un ambitieux, libéral et pro-européen, formé à la politique en dehors des partis qui revendique le dépassement du clivage gauche-droite, tout en embrassant la verticalité de sa fonction et des institutions de la Ve République.

Élève modèle

Né le 21 décembre 1977 à Amiens, d'un père neurologue et d'une mère pédiatre, Emmanuel Macron reçoit une éducation bourgeoise. Élève modèle, lauréat du concours général de français à 16 ans, il est d'abord scolarisé à La Providence à Amiens, une institution catholique où il rencontre celle qui deviendra son épouse, Brigitte Trogneux, professeur de français de vingt-quatre ans son aînée.

Il poursuit sa scolarité dans le prestigieux Lycée Henri IV, intègre Sciences po Paris et obtient un DEA de philosophie politique à l'université de Nanterre avant d'entrer à l'ENA, en 2002. À sa sortie deux ans plus tard, il intègre le corps de l'Inspection générale des finances. En 2007 il est nommé rapporteur général adjoint de la commission Attali. Puis en 2008 il se met en disponibilité de la fonction publique pour devenir banquier d'affaires chez Rothschild et fait fortune.

Ascension politique fulgurante

En mai 2012 Emmanuel Macron quitte l'établissement bancaire pour rejoindre François Hollande, tout juste élu président. Adhérent au PS depuis 2001, il a fait la connaissance de celui qui fût patron du parti en 2006. Secrétaire général adjoint de la présidence, il est nommé ministre de l'Économie en 2014 et devient, à 37 ans, le plus jeune locataire de Bercy. Il y défend la loi Macron pour "déverrouiller l'économie française", un texte décrié à gauche et adopté grâce à l'article 49.3, c'est à dire sans vote du Parlement.

En 2016, Emmanuel Macron démissionne et fonde son propre mouvement politique : En Marche !, en vue de la présidentielle. Le 7 mai 2017, il remporte l'élection avec 66,10% des suffrages face à Marine Le Pen (33,90%) et devient le plus jeune président de l'histoire de France. Un succès qu'il résume en quelques mots adressés aux Français, le soir de l'élection : "Vous avez choisi l’audace".

Un quinquennat marqué par plusieurs crises

Après un quinquennat marqué notamment par le mouvement social des "gilets jaunes", la pandémie de Covid-19 ou encore la gestion du Brexit, c'est en chef de guerre qu'Emmanuel Macron, accaparé par la guerre en Ukraine, aborde la dernière ligne droite de la campagne. Le chef de l'État, qui avait initialement prévu de se déclarer officiellement "fin janvier" selon plusieurs sources dans son entourage, a finalement levé le suspense dans une Lettre aux Français publiée le 3 mars dans la presse régionale.