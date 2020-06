PORTRAIT - Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, l'ascension fulgurante

Son nom était encore quasi-inconnu du grand public il y a quelques mois. C'est pourtant elle qui va prendre les rênes de la capitale alsacienne. À seulement 39 ans, Jeanne Barseghian est la nouvelle maire de Strasbourg. Une ascension fulgurante pour celle dont l'engagement dans la vie politique strasbourgeoise est récent, mais qui a su surfer sur la vague écologiste.

C'est lors des élections municipales de 2014, quelques mois après son adhésion à Europe Écologie les Verts (EELV), que Jeanne Barseghian vit sa première campagne politique. Elle se retrouve en bonne position sur la liste écologiste d'Alain Jund, qui fusionnera au second tour avec la liste de Roland Ries. Élue, elle devient ainsi conseillère municipale et conseillère à l'Eurométropole de Strasbourg.

Lutte contre les déchets et opposition au GCO

Lors de son mandat, cette végétarienne s'engage particulièrement dans la lutte contre les déchets et le gaspillage. En 2016, elle signe ainsi une tribune pour demander la suppression des barquettes en plastique dans la restauration scolaire. Deux ans plus tard, opposée farouchement au Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO), Jeanne Barseghian et les autres élus écologistes quittent avec fracas l'exécutif de l'Eurométropole.

Jeanne Barseghian n'est pas alsacienne de naissance. Elle voit le jour à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, en 1980. C'est en 2002, et via l'université, qu'elle arrive à Strasbourg. Après des études de droit à Paris et en Allemagne, elle rejoint la capitale alsacienne pour se spécialiser en droit de l’environnement. Son engagement pour l'environnement se concrétise déjà à l'époque par du bénévolat au Groupement d'études et de protection des mammifères d'Alsace, et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

En lien avec la Région Alsace, Jeanne Barseghian a travaillé au développement durable et planché sur les scénarios de l'après-centrale nucléaire de Fessenheim. Elle a œuvré pour des projets de coopération avec l'Arménie, pays d'origine de son père.