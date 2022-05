PORTRAIT - Législatives en Creuse : qui est Sylvie Bilde, la candidate du Rassemblement national ?

Sylvie Bilde, 49 ans, est la candidate du Rassemblement national en Creuse pour les élections législatives de juin prochain. Creusoise d'origine, elle a passé plus de vingt ans dans le nord de la France avant de revenir dans son département natal. Portrait de cette novice en politique.

Encore simple militante il y a cinq mois, Sylvie Bilde est aujourd'hui projetée dans le grand bain des législatives. Cette Creusoise d'origine va porter les couleurs du Rassemblement national aux prochaines élections législatives dans le département. Très active pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, Sylvie Bilde n'a pourtant jamais élue.

"Les fins de mois difficile, je connais"

Sylvie Bilde est une novice en politique et elle assume totalement ce statut. La candidate RN, qui milite depuis dix ans pour le parti d'extrême-droite, voit surtout ça comme un atout. Elle dit se sentir beaucoup plus proche des Creusois et de leurs préoccupations que d'autres candidats. "Je suis citoyenne comme eux, je vis comme les Creusois. Les fins de mois difficile, je les connais" confie Sylvie Bilde, sans emploi actuellement.

Sylvie Bilde est originaire de la Creuse. Elle passe son enfance à Saint-Vaury, près de Guéret. Ses parents tiennent une petite épicerie dans le bourg. Adolescente, elle étudie notamment au lycée Jean Favard de Guéret avant de suivre ses parents dans le Nord de la France. Elle y travaillera comme serveuse puis comme secrétaire médicale pendant 14 ans. Après 26 ans loin de sa Creuse natale, Sylvie Bilde décide d'y revenir il y a deux ans. Elle n'a jamais vraiment quitté le département, elle y passait souvent pendant l'été.

Patronne du RN en Creuse depuis décembre

C'est tout nouveau pour moi

En décembre dernier, alors qu'elle participe à une réunion publique, elle apprend que le délégué départemental du parti en Creuse démissionne. Deux cadres du RN la sollicite. Ils lui demandent de prendre la direction de l'antenne locale. Ce qu'elle accepte. Après quelques jours de formation à Paris, la voilà patronne du parti en Creuse. Pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, elle se montre très active notamment lors de la distribution de tracts.

À 49 ans, Sylvie Bilde est aujourd'hui jetée dans le grand bain des élections législatives. Elle est l'invitée de France Bleu Creuse ce lundi 16 mai à 8h10, et fera face au député LREM sortant Jean-Baptiste Moreau mercredi sur France 3 Limousin. Cette campagne "c'est tout nouveau pour moi, c'est une grande première" explique la candidate qui souhaite porter la voix des Creusois et de la ruralité à l'Assemblée nationale.

"Je tenais à ce qu'elle soit candidate"

Vendredi, Edwige Diaz, membre du bureau exécutif du RN et présidente du groupe au conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, était aux côtés de la candidate creusoise pour présenter sa candidature.

C'était la candidate légitime

Pour elle, la candidature de Sylvie Bilde ne faisait pas de doute : "Je tenais à ce qu'elle soit candidate car elle le mérite" explique Edwige Diaz au micro de France Bleu Creuse. "C'est une femme de grande qualité, une vraie militante, très loyale à Marine puisqu'elle vote Rassemblement national depuis ses 18 ans. C'était la candidate légitime pour défendre les Creusois à l'Assemblée nationale".

Sylvie Bilde et Edwige Diaz croit beaucoup en les chances de victoire du Rassemblement national dans la seule et unique circonscription de Creuse. Pour rappel, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle avec 25,09% des voix. Battue au second tour en Creuse par Emmanuel Macron, elle a tout de même récolté près de 48% des suffrages.