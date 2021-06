PORTRAIT - Marie-Guite Dufay présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté : 30 ans de politique

Marie-Guite Dufay (PS) conserve son fauteuil de présidente de la Région Bourgogne Franche Comté, avec plus de 40 % des voix au second tour, dimanche 27 juin. A 72 ans, cette femme politique d'expérience a réussi à déjouer les sondages et à remporter une élection qui ne lui était pas acquise.