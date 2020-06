PORTRAIT - Michèle Lutz, la fidèle de Jean Rottner à la mairie de Mulhouse

Elle aime souligner qu'elle vient de la société civile, et sa bonne connaissance du microcosme économique. Michèle Lutz reste maire de Mulhouse, après sa victoire au second tour des élections municipales dimanche 28 juin. Elle occupe ce siège depuis 2017, quand Jean Rottner lui laissait la place pour devenir président de la région Grand Est.

À 61 ans, Michèle Lutz a une carrière politique récente, marquée par son tandem avec Jean Rottner. C'est sur sa liste, lors des élections municipales de 2014, qu'elle effectue sa première campagne. Elle devient alors sa première adjointe. Elle n'adhère au parti Les Républicains qu'en 2017, l'année où elle prend les rênes de la mairie et devient la première femme maire de Mulhouse.

De la coiffure à la mairie

Michèle Lutz a tenu un salon de coiffure dans le centre-ville de Mulhouse de 1985 à 2016, et a été présidente de la Corporation des coiffeurs de 2006 à 2016. Elle est élue vice-présidente de la Chambre des métiers section de Mulhouse en 2012. C'est cette connaissance pointue des milieux économiques et de l'artisanat qui l'amène vers la politique. Jean Rottner lui confie d'ailleurs en 2014 le portefeuille du développement économique et de l'attractivité et de l'innovation des territoires.

À la tête de la mairie de Mulhouse, Michèle Lutz a eu à vivre l'épreuve de l'épidémie de coronavirus, qui a meurtri la ville. Pendant des semaines, chaque jeudi soir, aux côtés de Jean Rottner, elle répond aux questions des Mulhousiens sur les réseaux sociaux. L'hôpital Émile-Muller complètement débordé, un hôpital militaire de campagne s'est installé à partir de fin mars. La ville a été sous couvre-feu du 22 mars au 11 mai.