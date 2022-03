PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo, la maire de Paris en campagne pour la France

Forte de deux victoires consécutives aux municipales, Anne Hidalgo, maire de Paris se présente pour la première fois dans la bataille présidentielle. A 62 ans, la candidate officielle du parti socialiste, elle a décidé de se lancer dans la course à l'Elysée en septembre dernier après avoir plusieurs fois affirmé qu'elle n'avait pas d'ambition sur le sujet.

Mais la pression des élus socialistes qui ont mis en avant son expérience et son parcours l'ont fait changer d'avis. Si la candidate jouit d'une certaine popularité à Paris, elle ne bénéficie pas de la même image dans le reste du pays. Cataloguée comme étant "anti-bagnole" par ses détracteurs, Anne Hidalgo se défend en estimant être "antipollution".

De la mairie de Paris à l'Elysée

Parmi les mesures qu'elle a prises pour Paris : l'interdiction des voitures diesel d'ici 2024, la piétonnisation d'une partie des quais de Seine, la multiplication des pistes cyclables, la limitation de la vitesse à 30km/h ou encore le stationnement payant pour les deux-roues thermiques qui doit entrer en vigueur en septembre 2022. La candidate socialiste a fait de son engagement écologique sa marque de fabrique et l'ossature de son programme à l'élection présidentielle.

Anne Hidalgo lors de sa réélection à la mairie de Paris le 28 juin 2020 © AFP - Yann Castanier / Hans Lucas

Pour la France, elle a mis au coeur de sa campagne, "la transition écologique" et la "transformation de notre modèle économique et énergétique". Mais c'est aussi ses mesures en faveur de l'écologie qui lui valent les critiques les plus fortes, comme la circulation routière dans la capitale, le fiasco du Velib (location de vélo en libre-service), la saleté des rues parisiennes ou la hausse de la délinquance. A signaler encore, son impuissance à contraindre la hausse des prix de l'immobilier dans la ville.

Née en Espagne, fille d'un électricien et d'une couturière

Anne Hidalgo, née Ana en Espagne à San Fernando et arrivée en France à l'âge de 2 ans, n'hésite pas à mettre ses origines modestes en avant. Son père est électricien et sa mère couturière et elle a grandi à Lyon avant d'obtenir la nationalité française à l'âge de 14 ans. "Je ne fais pas partie des gens nés dans le milieu du pouvoir" mais "j'ai eu la chance de bénéficier de cette promesse républicaine", "cette égalité réelle à travers l'école", explique-t-elle.

Critiquée sur son supposé "parisianisme", elle répond être "montée" de Lyon à Paris "pour le boulot, comme beaucoup de Parisiens", et se sentir "très à l'aise" sur ce sujet. "Il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont une expérience de gestion à ce niveau". Cette ancienne inspectrice du travail, qui a travaillé au cabinet de Martine Aubry au ministère de l'Emploi entre 1997 et 2002, est élue de Paris depuis 2001. Longtemps dans l'ombre du maire socialiste de l'époque Bertrand Delanoë, elle le remplace en 2014, avant d'être réélue en 2020, portée par une plateforme associant socialistes, communistes, élus de Générations, et personnalités de la société civile.

Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë, maire de Paris, en 2000 © AFP - FRANCOIS GUILLOT

Fidélité au socialisme

Anne Hidalgo revendique sa fidélité à sa famille politique et rappelle qu'elle n'a pas quitté le PS après l'écroulement du parti à l'élection présidentielle de 2017 (6,34% des voix pour Benoît Hamon). Pour elle, "la gauche ne peut être que républicaine et populaire et doit s'adresser au plus grand nombre". Ses détracteurs lui reprochent son autoritarisme tandis que ses soutiens vantent "son écoute" et sa "capacité à rassembler". Ils mettent également en avant sa "stature internationale" notamment par sa gestion pendant quatre an du réseau des plus grandes villes du monde et qui a obtenu l'attribution des Jeux olympiques à Paris en 2024.

La candidate socialiste revendique se placer dans les pas "de Jaurès, de Blum, de Mendès France et de Mitterand", comme elle l'a annoncé dans un discours, le 15 octobre dernier. "Je suis de cette gauche républicaine qui, grâce à sa détermination, a aussi porté l'accord de Paris sur le changement climatique, ce grand accord international qui témoigne de sa capacité à faire sienne l'écologie", a-t-elle ajouté le même jour.

Une énième candidature de gauche qui peine à décoller

"Nos couleurs sont celles d'une gauche qui assume l'exercice du pouvoir et des responsabilités", a également déclaré Anne Hidalgo, pour mieux se démarquer de ses adversaires à gauche. Elle met ainsi en avant "l'équipe de France des maires" qui l'entoure, avec notamment sa directrice de campagne, Johanna Rolland, la maire PS de Nantes, ou encore Mathieu Klein, le maire PS de Nancy, en charge de son programme.

Mais sa candidature fait aussi débat dans une gauche morcelée et qui n'a pas su se rassembler. Face à l'écologiste Yannick Jadot, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, sa campagne peine à décoller et les sondages d'intentions de vote au premier tour ne lui sont guère favorables. Parmi les mesures phares de son programme, la revalorisation du travail avec une augmentation générale des salaires avec une revalorisation du SMIC de 200 euros nets par mois, une augmentation des salaires des enseignants, elle plaide également pour une sortie du nucléaire.