PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Eric Zemmour, le chroniqueur devenu candidat

Il n'a jamais été élu et ne s'est jamais soumis avant aujourd'hui à la loi du scrutin. Chroniqueur, écrivain et éditorialiste politique depuis plus de 30 ans, Eric Zemmour se présente comme le novice de cette élection présidentielle, avec son parti Reconquête! classé à l'extrême-droite de l'échiquier politique français.

De l'Algérie à la télévision

Issu d'une famille juive séfarade et algérienne, Eric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). À leur arrivée en France, par souci d'intégration, ses grands-parents paternels, Liaou et Messouka changent leur nom pour Justin et Rachel. Quant à sa grand-mère maternelle, Ourida, elle utilisera son deuxième prénom, Claire. Ce souci de l'intégration, Eric Zemmour le gardera profondément ancré, en faisant même aujourd'hui un pilier de son programme.

Diplomé de Sciences Po, Eric Zemmour échoue deux fois à l'examen de l'ENA. Après un détour par la publicité, il deviendra finalement journaliste au Figaro avant de s'imposer plusieurs années plus tard sur les plateaux de télévision.

Avant qu'il s'installe sur CNews et Paris Première, Laurent Ruquier fait d'Eric Zemmour l'un des plus célèbres "snipers" du petit écran dans son émission On n'est pas couché à partir de 2006. C'est dans cet exercice de commentateur qu'il se fera un nom qui divisera bientôt la population, à l'image de son passage en 2018 dans Complément d'Enquête de Thierry Ardisson. Le candidat de Reconquête! est interrogé sur l'un de ses sujets favoris : l'origine des prénoms. Eric Zemmour juge alors que la chroniqueuse Hapsatou Sy devrait plutôt s'appeler Corinne. "Ça vous irait très bien" pique le candidat. Dans son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, le polémiste écrit que Corinne, "c'est le prénom des coiffeuses et des secrétaires".

Habitué des plateaux et des tribunaux

Ses prises de positions ont conduit de très nombreuses fois le candidat à l'élection présidentielle à comparaître devant les tribunaux. Seize fois précisément, confirmait il y a quelques mois son avocat à France Inter.

Il est relaxé à cinq reprises, et condamné trois fois pour provocation à la haine. D'abord en 2010, lorsqu'il dit sur le plateau de Salut Les Terriens que la "plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait". Une deuxième fois en 2016 pour ces propos sur le plateau de C à vous sur France 5. Cette fois le polémiste estime qu'il faut donner aux musulmans "le choix entre l'Islam et la France". Ajoutant que notre pays vit "une invasion depuis 30 ans" avec même dans certaines banlieues "une lutte pour islamiser le territoire". Enfin, en ce début d'année 2022, Eric Zemmour a été condamné à 10.000 euros d'amende pour avoir déclaré sur CNews que les mineurs isolés "n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs".

Le candidat n'en a toujours pas fini avec la justice. Eric Zemmour est toujours visé par huit procédures. Poursuivi là encore pour provocation à la haine, injure, injure raciale, injure raciste, injure publique, diffamation publique homophobe, diffamation, mais aussi en appel pour contestation de crime contre l'humanité. Plusieurs femmes l'accusent également d'agressions sexuelles selon Mediapart.

Dernière condamnation en date : le 4 mars 2022. Eric Zemmour est condamné pour contrefaçon de droits d'auteur, après l'utilisation non autorisée d'images de films dans son clip de campagne. Il doit verser un total de 70.000 euros aux plaignants.

"J'agis pour la France"

C'est donc avec une vidéo controversée qu'Eric Zemmour annonce officiellement le 30 novembre 2021 sa candidature à l'élection présidentielle 2022. Assis derrière un micro, derrière une grande bibliothèque, le candidat d'extrême droite fait le parallèle entre deux époques : sur Youtube, le polémiste mime l'appel du 18 juin du Général De Gaulle.

D'abord crédité de 5% d'intentions de votes à l'été 2021, le candidat d'extrême droite séduit de plus en plus de Français, jusqu'à cumuler 17% d'intentions de votes. Et ce, malgré ses multiples déclarations polémiques, tant sur les femmes qui "en réalité [ont] besoin et veulent être dominées par un homme", tant sur l'histoire, affirmant que le maréchal Pétain, chef du régime de Vichy, avait "sauvé" les Juifs français. Eric Zemmour siphonne même de nombreux cadres du parti de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, mais aussi des élus Les Républicains.

Son programme ? "Ses priorités sont extrêmement claires et faciles à retenir" d'après son site internet. Pour Eric Zemmour, "il est temps de remettre, en France, les points sur les i". Les "i" donc, d'"Identité, Immigration, Islam, Insécurité, Instruction, Impôts, Industrie et Indépendance".