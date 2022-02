PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Fabien Roussel, la gauche à contre-courant

Fabien Roussel, député du Nord et conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux, a été élu secrétaire national du Parti communiste en novembre 2018, succédant à Pierre Laurent. Son objectif ? Remettre le Parti communiste au premier plan dans les grands scrutin français, le dépoussiérer et se défaire de l'ombre des Insoumis. À 52 ans, Fabien Roussel veut faire triompher ses idées et son parti à la présidentielle d'avril prochain : "Il faut que nous soyons un parti plus combatif, tourné vers l'action" disait le candidat dans une interview au Parisien.

Chez les communistes depuis tout petit

Fabien Roussel tombe dans la marmite du communisme quand il est petit. Né le 16 avril 1969 à Béthune (Pas-de-Calais), ses parents sont de vrais militants. Elle est employée de banque, lui est adjoint au maire de Béthune. Ce dernier se lance dans le journalisme à L'Humanité, le journal communiste. Le père de Roussel n'hésite pas à emmener son fils avec lui sur les marchés ou devant les usines pour tracter. Le prénom du candidat à la présidentielle n'est d'ailleurs pas anodin. C'est un hommage au colonel Fabien, résistant de la première heure pendant l'Occupation et ouvrier de la Libération de Paris.

Roussel n'a que 12 ans quand le tonitruant Georges Marchais se présente à l'élection de 1981 face au socialiste François Mitterrand. Fabien Roussel est un fan du secrétaire national du parti de l'époque, connu pour sa gouaille et ses clashs à la télé : "Il incarne le responsable politique sincère et qui parle vrai" disait le député sur France 2 en 2018.

À 16 ans, il rejoint le Mouvement des jeunes communistes de France (MJCF) et s'engage contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela : "Cela a forgé mon engagement politique" expliquait Fabien Roussel sur France Culture.

Secouer le parti communiste

Fabien Roussel suit les traces de son père et se lance dans le journalisme. Il le suit même sur le terrain à Hanoï au Vietnam pendant deux ans. Le candidat communiste officie ensuite à France 3 puis s'engage en politique. En 1997, à 28 ans, il devient conseiller de Michelle Demessine, secrétaire d'état au Tourisme sous le gouvernement Jospin. Il est ensuite attaché parlementaire du député du Nord Alain Bocquet. Lors des cantonales de 2004, son affiche de campagne fait parler d'elle. Le candidat utilise un dessin de Charb sur lequel on peut voir un poing en l'air. Fabien Roussel y ajoute un sous-titre "Je vote communiste et je t'emmerde". En 2014, il décroche son premier mandat électoral et devient conseiller municipal de Saint-Amand, dans le Nord.

Fabien Roussel devant son affiche de campagne pendant les cantonales de 2004 © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Bien décidé à mettre un coup de pied dans la fourmilière de son parti, le député nouvellement élu, devient, en novembre 2018, secrétaire national du Parti Communiste. Le "manifeste pour un parti du XXIe siècle", manifeste pour un parti plus moderne, séduit les adhérents. En mai dernier, ils le choisissent pour devenir le candidat officiel du PC à la présidentielle. Pas question de se ranger encore une fois derrière les Insoumis. L'objectif : profiter de la campagne pour montrer que les idées du parti communiste existent, et ce malgré l'ombre du candidat Mélenchon. Quitte à surprendre certains de ses acolytes à gauche.

Fabien Roussel, un OVNI à gauche

Défenseur de "la France des Jours Heureux", son slogan de campagne, Roussel porte un projet résolument pronucléaire, à l'opposé de tous les autres candidats étiquetés à gauche. Il n'hésite pas à faire sien des thèmes comme la sécurité et l'immigration. Des idées qui plaisent même à droite. "La droite n'a pas dû bien lire mon programme, quand je réclame le triplement de l'ISF ou de monter l'impôt sur les bénéfices de multinationales à 60%, ça ils ont oublié de le voir", a-t-il d'ailleurs lancé. Roussel qui défend sa "théorie du roussellement" face à la théorie du ruissellement défendue par Emmanuel Macron.

Fabien Roussel dit incarner "une gauche qui est résolument du côté du peuple", une gauche "républicaine, sociale, laïque". Selon lui, il "parle de ceux qui aujourd'hui ont du mal à boucler les fin de mois, qui subissent aussi l'insécurité dans leur quartier, qui voudraient manger sainement". Pendant ses différentes interviews, le candidat répète qu'il "défend le bifteck des Français", en référence à la polémique dont il a été la cible début janvier. Polémique qui a tendu un peu plus les relations avec les écolos.

Le candidat communiste a en effet essuyé les critiques, sur les réseaux sociaux, pour avoir estimé que la gastronomie française était pour lui "un bon vin, une bonne viande, un bon fromage", ajoutant que "le meilleur moyen de la défendre, c’est de permettre aux Français d’y avoir accès". Des propos, relayés sur son compte Twitter, qui "excluent une partie de la gastronomie qui a lieu en France", pour l'ex-candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau. Toujours à contre-courant, il a aussi pris la défense des chasseurs, "essentiels à la préservation de notre environnement", le 18 octobre 2021 sur franceinfo, dénonçant "un courant anti-chasse" qu'il "ne partage pas".

Fabien Roussel s'est aussi fait remarquer pour avoir fait partie des personnalités, à gauche, qui ont participé à un rassemblement des policiers devant l'Assemblée nationale, au mois de mai 2021. Une manifestation "à caractère factieux", pour Jean-Luc Mélenchon, ancien allié des communistes.