PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Nathalie Arthaud, l'économiste engagée pour le "camp des travailleurs"

Comme en 2012 et 2017, elle est l'une des premières à avoir obtenu les 500 parrainages requis pour pouvoir participer à l'élection. Le résultat "de plusieurs mois d'efforts militants" et "du travail de terrain" vante Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière (LO). "Beaucoup font croire que Lutte ouvrière jaillit à la présidentielle, mais on avait 10.000 candidats aux dernières municipales et on a participé à toutes les élections" rappelle la candidate, déterminée à faire de nouveau entendre la voix du mouvement trotskiste au niveau national. Ses derniers scores aux élections présidentielles - 0,56 % des voix en 2012 et 0,64% en 2017 - n'ont pas entamé sa détermination à "porter les intérêts des travailleurs" et Nathalie Arthaud mise sur sur cette nouvelle campagne pour diffuser ses idées.

"Communiste, révolutionnaire, internationaliste !"

Née en 1970 à Peyrins (Drôme), fille de garagistes, petite-fille d'agriculteurs, "Nathalie" comme l’appellent ses militants a succédé à "Arlette" au poste de porte-parole du parti en 2008 après 20 ans passés à militer chez Lutte ouvrière. Et pourtant, écrit-elle dans son livre "Communiste, révolutionnaire, internationaliste !" publié en janvier 2022 (éditions Les bons caractères), "rien dans mon histoire ne me destinait à devenir militante et encore moins porte-parole d'un courant communiste".

En 1986, l'adolescente âgée de 16 ans qui rêve d'ailleurs est scolarisée au lycée Auguste et Louis Lumière à Lyon. C'est là qu'elle découvre "d'autres milieux", "le monde ouvrier et l'immigration" puis le communisme, à 18 ans, "entre deux matches de volley-ball". Elle rejoint LO dans la foulée. Un engagement militant qui la conduira à être conseillère municipale de Vaulx-en-Velin, entre 2008 et 2014.

Agrégée d'économie et de gestion, enseignante dans un lycée d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Nathalie Arthaud est l'une des rares à poursuivre son activité durant la campagne.

Nathalie Arthaud (LO) en meeting à Nantes, la 5 février 2022. © AFP - Sebastien SALOM-GOMIS

"Appel au combat"

Une campagne en forme "d'appel au combat", répète-t-elle en interviews, incitant à la mobilisation populaire. Trotskiste revendiquée, portée par un idéal communiste révolutionnaire, elle défend une "urgence de renverser le système" et brocarde ses adversaires de gauche, jugés trop "réformiste". "Les diatribes de Mélenchon sur le partage de la richesse, la taxation des profiteurs de crise le font apparaître de loin comme le plus radical", concède-t-elle. Mais "un Smic à 1.400 (euros) nets, c'est très loin de ce qu'il faut pour sortir de la galère", estime Nathalie Arthaud qui propose pour sa part 2.000 euros nets par mois mais aussi l'interdiction des licenciements, la régularisation de tous les sans-papiers ou encore la médecine gratuite pour tous.

Des propositions proches de celle du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) de Philippe Poutou, avec lequel elle admet une certaine proximité "idéologique", malgré des "différences de stratégies". "Si nous accédons (tous les deux, ndlr) au premier tour, cela donnera deux fois plus de temps de parole aux travailleurs, cela enquiquinera les journalistes et tous les autres", commentait-elle début février devant une centaine d'étudiants à Lille.