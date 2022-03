PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Philippe Poutou, le candidat anticapitaliste de retour pour la troisième fois

Il avait annoncé son intention de prendre sa retraite après la présidentielle 2017 mais Philippe Poutou fait bien partie de la liste officielle des candidats pour la prochaine élection qui se tiendra les 10 et 24 avril 2022. Le candidat ouvrier représentera pour la troisième fois consécutive le Nouveau parti anticapitaliste après avoir été désigné en juin dernier par 152 délégués de la formation politique.

Si ses scores aux deux dernières élections présidentielles étaient très modestes (1,15% en 2012 et 1,09% en 2017), son visage et son franc-parler sont devenus familiers des électeurs français. Pourtant sa présence dans la course à l'Elysée était loin d'être acquise, notamment à cause d'une importante crise interne au NPA où près de 300 adhérents ont décidé de prendre la porte, opposés à la direction que prend le parti.

Une spontanéité qui fait mouche

Philippe Poutou s'est fait remarquer par sa communication qui détonne dans le paysage politique, notamment en parodiant dans son clip de campagne le célèbre jeu Question pour un champion en 2012, ou en invectivant ses concurrents lors des débats retransmis à la télévision. En 2022, le candidat du NPA a validé de justesse son ticket pour l'élection présidentielle en obtenant in extremis ses 500 parrainages.

Mais il faudra bien compter sur la présence de cet ancien ouvrier de Ford, licencié en 2019, pour animer cette campagne totalement anesthésiée par la pandémie puis la guerre en Ukraine. On se souvient de ses attaques en 2017 face à François Fillon ou Marine Le Pen accusés de "piquer dans les caisses publiques". Il avait également décidé de boycotter la photo des candidats à l'issue du principal débat télévisé. Lors du second tour de la dernière présidentielle, il avait refusé de participer au "front républicain" contre Marine Le Pen fustigeant Emmanuel Macron, "visage terrible du capitalisme" qui a récupéré "tous les tocards de la politique".

En 2022, Philippe Poutou défendra à nouveau des thèmes qui lui sont chers, comme la revalorisation du SMIC à 1.800 euros nets, la retraite à 60 ans, la semaine de travail à 32 heures sur 4 jours, la sortie du nucléaire en 10 ans, la nationalisation des banques ou la gratuité des transports publics.