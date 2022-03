PORTRAIT - Présidentielle : Jean Lassalle, le Pyrénéen qui se veut défenseur des "sans-voix"

Son visage est désormais bien connu des Français. Sa voix aussi, marquée par un fort accent béarnais, reconnaissable entre mille. Pour la deuxième fois, le député "berger" des Pyrénées-Atlantiques et président du mouvement "Résistons!" est candidat à l'élection présidentielle. Malgré son petit score de 2017 (1,21%), il retente sa chance et compte bien encore une foisdéfendre la ruralité. Jean Lassalle, qui n'a pas hésité à qualifier la campagne 2022 de "campagne de merde" sur BFM TV, est notamment connu pour ses frasques et ses emportements qui ont parfois fait bouger les lignes.

Un des plus jeunes maires de France

Jean Lassalle est très attaché à sa commune natale. Depuis qu'il a été élu député en juin 2002, il enchaîne les allers-retours entre la capitale et Lourdios-Ichère, 136 habitants, village niché entre les montagnes et les rivières de la vallée d'Aspe en Béarn. C'est là-bas qu'il est né le 3 mai 1955. Issu d'une famille de bergers, il passe son enfance dans l'exploitation familiale et donne des coups de main à ses parents. Après des études secondaires, il devient technicien agricole spécialisé dans l’hydraulique et l’aménagement du territoire. En 1977, il se lance dans la course à la mairie. À seulement 21 ans, il est élu maire de Lourdios-Ichère ce qui fait de lui l'un des plus jeunes maires de France. Jean Lassalle ne s'arrête pas là. Il entre au conseil général des Pyrénées-Atlantiques en 1982, devenant le benjamin de l'assemblée. C'est sur les bancs du conseil, qu'il rencontre un certain François Bayrou dont il deviendra très proche jusqu'à le soutenir à la présidentielle de 2007 puis en adhérant au MoDem la même année, parti qu'il quittera en 2016.

Fort de cette expérience de terrain, Jean Lassalle le dit lui-même : il connait bien les élus locaux. C'est ainsi notamment qu'il justifie sa collecte plutôt rapide des 500 parrainages. Au 1er mars, Jean Lassalle en comptait 602. "Moi, je n'ai pas passé mes nuits sur les plateaux de télé alors que ça exaspérait les maires", taclait-il sur RMC le 23 février dernier. "Quand on n'est pas foutu de réunir 500 signatures sur un panel de 44.000 électeurs, c'est que vraiment on n'a pas grand chose à faire dans cette compétition", avait-il répondu aux candidats qui s’inquiétaient de ne pas récolter les parrainages nécessaires.

Un habitué des coups d'éclat

Au fil des ses mandats, Jean Lassalle est passé maître dans l'art du coup d’éclat politique. En 2003 d'abord, il provoque la colère du président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré quand il entonne en occitan la chanson béarnaise Aqueros Mountagnos. Il interpelle en fait Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, pour demander le maintien d'une gendarmerie près du tunnel de Somport, qui relie l'Espagne à la France. Toujours à l'Assemblée, il entame une grève de la faim le 7 mars 2006 dans la salle des Quatre Colonnes où se croisent députés et journalistes. L'élu veut alerter sur la délocalisation d'une usine en vallée d'Aspe. En cinq semaines, Jean Lassalle perd 21 kg et est hospitalisé d'urgence. Finalement, le projet de délocalisation est abandonné après l'intervention du président Jacques Chirac.

Jean Lassalle lors de sa grève de la faim en mars 2006 © Getty - Gilles BASSIGNAC

Mais ce qu'il l'a sans doute rendu plus populaire aux yeux des Français, c'est sa grande marche à travers le pays entre avril et décembre 2013. Pendant neuf mois, il va à la rencontre des citoyens et recueille leurs colères. Au cours de son pèlerinage, il note toutes les doléances dans des "cahiers de l'espoir" et se définit comme la "voix des sans voix". Cinq ans plus tard, le mouvement des "Gilets Jaunes" naît. En soutien, Jean Lassalle enfile sur ses épaules le fameux gilet fluorescent en pleine session à l'Assemblée, ce qui lui coûtera une lourde amende de 1.500 euros. "J'ai fait le tour de France à pied, il y a quelques années, et j'ai retrouvé des expressions qui ressemblent étrangement à ce que j'entendais", avait-il expliqué.

Un candidat au service de la ruralité

Pour cette nouvelle élection présidentielle, Jean Lassalle défend "la France authentique". "Je veux reconstruire l’État, qui soit efficient et redevienne un symbole. Aujourd’hui plus personne ne dit 'l’État c’est moi'. Je veux réorganiser l’ensemble du tissu territorial autour des communes", expliquait-il sur le plateau des "4 vérités" (France 2) , mi-février. Le député veut débloquer trois milliards d'euros par an pour les zones rurales et en faire une grande cause nationale. Il a pour projet de désenclaver la campagne en créant davantage d'écoles, de services de santé et en développant la téléphonie, la fibre optique et la 4G partout sur le territoire. S'il est élu, il compte recruter 100 .000 infirmièr·e·s et aides-soignant·e·s sur la durée de son mandat. En parallèle, Jean Lassalle souhaite instaurer le RIC, le Référendum d’initiative citoyenne, un clin d’œil aux "Gilets Jaunes" dont c'est l'une des principales revendications.

Pour le moment Jean Lassalle tourne autour de 1,5% dans les sondages. Connu pour son franc-parler, le député n'a pas hésité à dénoncer la qualité de la campagne de 2022 le 23 février dernier sur BFM TV, évoquant "une campagne de merde", marquée par "les insultes et les injures d'une vacuité insaisissable".