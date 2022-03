PORTRAIT - Présidentielle : Nicolas Dupont-Aignan, eurosceptique et gaulliste revendiqué

Président du parti Debout la France depuis 2008, l'ancien maire et député Nicolas Dupont-Aignan est candidat pour la troisième fois à la présidence de la République malgré de faibles scores en 2012 et en 2017. Se réclamant du gaullisme, il défend notamment une Europe des Nations.

Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne âgé de 61 ans, se lance dans la course à la présidentielle pour la troisième fois après 2012 et 2017. Maire de Yerres dans l'Essonne pendant 22 ans, il met en avant son ancrage local : "J'ai réglé des problèmes, à ma façon, j'ai été réélu largement" expliquait-t-il en décembre sur France Inter. Fermement opposé à la gestion de la crise sanitaire du Covid par Emmanuel Macron, qu'il qualifie de "fiasco", il se décrit comme le vrai défenseur du gaullisme et défend une ligne souverainiste et eurosceptique.

Un enfant de la politique

Nicolas Dupont-Aignan s'engage très tôt en politique. Fils d'un prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, petit-fils d'aviateur de la Première, il colle les affiches de Jacques Chaban-Delmas à seulement 13 ans. Il n'en a que 15 quand il prend sa carte au RPR (Rassemblement pour la République), le parti gaulliste fondé par Jacques Chirac. Après des études à Sciences Po Paris et un diplôme de l'ENA en 1989, Nicolas Dupont-Aignan devient chef de cabinet du préfet de la région Ile-de-France. Il débute comme administrateur civil, puis passe à la direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur.

Il s'oppose à la ratification du traité de Maastricht (traité fondateur de l'Union européenne) en 1992 aux côtés de Philippe Seguin. Il est ensuite nommé conseiller technique de François Bayrou de 1993 à 1995 alors ministre de l'Education puis de Michel Barnier, ministre de l'Environnement dans le gouvernement Balladur. Il est élu maire de la ville de Yerres (Essonne) en 1995. En 1997, il devient secrétaire aux fédérations du RPR quand Philippe Seguin prend la tête du parti. La même année, il est élu député.

Il quitte le parti en 1999 pour rejoindre le RPF (Rassemblement pour la France) fondé par Philippe de Villiers et Charles Pasqua. Il en est le secrétaire général et le porte-parole. Il démissionne un an plus tard et participe à la fondation de l'UMP (Union pour un Mouvement Populaire). Il se présente à la présidence mais est largement battu par Alain Juppé avec 14% des voix. Il est encore battu en 2004 par Nicolas Sarkozy avec moins de 10% des voix.

2007, la rupture avec l'UMP

Une nouvelle fois, il quitte son parti. En janvier 2007, la veille de la désignation de Nicolas Sarkozy comme candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan claque la porte de l'UMP pointant du doigt "un désaccord sur le fond". Il reproche notamment à Nicolas Sarkozy de museler les débats au sein du parti. Dans la foulée, il annonce également sa candidature. Finalement, il ne parvient pas à rassembler les 500 parrainages nécessaires. Un an plus tard, il fonde son propre parti : Debout la République qui deviendra Debout la France (DLF) en 2014. Il décrit son parti comme souverainiste et gaulliste.

En 2007, Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas réussi à récolter les 500 parrainages © AFP - OLIVIER LABAN-MATTEI

En 2012, il participe à la course à l'Élysée et obtient à peine 2% des voix devant Philippe Poutou (NPA) et derrière Eva Joly (EELV). En 2017, il dénonce sa mise à l'écart d'un débat présidentiel sur TF1 en quittant le plateau du journal de 20h. Cette année-là, il obtient 4,7%, tout proche des 5% nécessaires pour être remboursé des frais de campagne. À chaque élection, il dénonce une Union européenne "inefficace" et défend un retour à "une Europe des nations libres où chacune contrôle ses frontières".

Alors qu'il avait toujours critiqué le positionnement de Marine Le Pen, il la soutient au second tour en échange du poste de Premier ministre, mais la candidate RN perd face à Emmanuel Macron. Cette alliance avec l'extrême droite provoque le départ de plusieurs cadres de son parti. Il a depuis pris ses distances avec la patronne du Rassemblement National, la jugeant incapable de battre Emmanuel Macron en cas de nouveau duel en 2022.

Depuis deux ans il est de plus en plus isolé et fragilisé par les départs qui s'enchainent, ses partisans rejoignant notamment Marine Le Pen. Son bras droit, Jean-Philippe Tanguy, a lancé son propre parti, L'Avenir Français, un mouvement satellite du RN. Accusé d'avoir caché être cas contact à ses équipes en décembre dernier, Nicolas Dupont-Aignan a été lâché par plusieurs membres de Debout la France dans la foulée.

En pleine crise sanitaire, il s'est montré très virulent concernant la gestion du Covid-19 dénonçant notamment le projet de loi sur le pass vaccinal, jugé "scélérat".

Le seul candidat gaulliste ?

En 2017 déjà, Nicolas Dupont-Aignan mettait en avant son héritage gaulliste. De quoi agacer les descendants du Général. Juste après son ralliement à Marine Le Pen, Yves de Gaulle a dénoncé dans une tribune ceux qui "défendent le côté obscur de la France" en se cachant derrière un "prétendu gaullisme".

Le candidat Debout la France assure, lui, qu'il est le seul vrai gaulliste. Pourtant, beaucoup de candidats se disputent l'héritage de Charles de Gaulle notamment Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou encore Eric Zemmour. Au pied du Mont-Saint-Michel, le polémiste prônait un "gaullisme de reconquête". La candidate Les Républicains, elle, assurait lors d'un meeting qu'"il est temps d'avoir une gaulliste à l'Élysée".

Plusieurs candidats sont d'ailleurs venus se recueillir sur la tombe de l'ancien président de la République à Colombey-les-deux-Églises (Haute-Marne) en novembre dernier. Arrivé sur la tombe du Général à la tête d'une imposante délégation de son mouvement Debout la France, le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a estimé que "mettre sur un même plan Pétain et De Gaulle, c'est insupportable", une pique dirigé contre Eric Zemmour. Il a également dénoncé ceux qui "détruisent l'indépendance de la France" et "viennent parader ici".