PORTRAIT - Présidentielle : Yannick Jadot, l'ancien militant qui veut devenir "président du climat"

Ce n'est pas la première fois que Yannick Jadot se lance dans la course à l'Elysée. Mais en 2017, le candidat écolo s'était finalement rangé à mi-parcours derrière le candidat socialiste. Benoît Hamon avait recueilli un peu plus de 6% des voix loin derrière Jean-Luc Mélenchon. S'il confesse qu'à l'époque les écologistes n'étaient pas prêts, le candidat EELV assure que, face à l'urgence climatique, "le temps de l’écologie est venu".

Militant écolo chez Greenpeace

Originaire de Clacy-et-Thierret dans l'Aisne, Yannick Jadot, 54 ans, fait des études d'économie à l'Université Paris-Dauphine et participe au mouvement étudiant de 1986 contre la réforme Devaquet qui prévoyait de sélectionner les étudiants à l'entrée à la fac et de mettre les universités en concurrence. Bien avant la politique, il travaille dans plusieurs ONG de 1990 à 2008. "Les années 90 étaient des années assez extraordinaires du point de vue politique et militant" se souvient-il dans les colonnes de Ouest France.

De 2002 à 2008, il est directeur des campagnes de Greenpeace France et participe à plusieurs actions. En 2005, il se lance dans "l'opération Plutonium" contre le nucléaire pour stopper le transport du plutonium américain qui doit être recyclé en France. Avec un Zodiac, il s'infiltre dans une base de sous-marins nucléaires dans le Finistère "pour dénoncer l'illégalité du programme d'armement nucléaire français au regard du Traité de non-prolifération" raconte-t-il dans son livre Entrons en dissidence. Après cette intrusion illégale, Yannick Jadot est condamné pour "atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation", comme le rapporte Le Monde. En août 2006, Yannick Jadot et l'équipage du Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace, tentent de bloquer des thoniers dans la rade du port de Marseille. Sans succès.

J’ai toujours exercé des activités en accord avec mes valeurs. Elles sont de gauche, c’est clair - Yannick Jadot, dans Ouest France.

Le militant écolo participe ensuite à la fondation de l'Alliance pour la planète, et est remarqué pour son engagement et ses connaissances techniques et précises au Grenelle de l'environnement en 2007 face à Nicolas Sarkozy.

Yannick Jadot lors d'une opération de Greenpeace contre les thoniers dans la rade de Marseille © Maxppp - MAGNIEN Patrice

De Greenpeace au Parlement

En 2008, terminé l'engagement militant. Même s'il est adhérent des Verts depuis 1999, il se lance véritablement en politique quand il quitte Greenpeace. Il se présente aux élections européennes de 2009 en tant que tête de liste dans l’euro-région Ouest sous la bannière Europe Ecologie. En novembre 2010, le nom de la liste et le parti les Verts fusionnent pour donner naissance au parti que l'on connait aujourd'hui : Europe Ecologie-Les Verts. Yannick Jadot sera réélu deux fois.

En 2016, il interpelle le président du Parlement européen sur le traité de libre-échange Europe-Canada (Ceta) : "Vous parlez au nom des salariés sur le CETA, écoutez les salariés : ils ne veulent pas du CETA. Vous prétendez parler au nom des consommateurs, écoutez-les : ils ne veulent pas du CETA" avait-il lancé. La vidéo de son intervention est alors vue plus d'un million de fois sur Facebook.

En parallèle, Yannick Jadot développe des ambitions présidentielles. À ce sujet, Daniel Cohn-Bendit dit au Monde en 2020 : "Yannick a un virus : la présidentielle. Il ne pense qu’à ça. Et il est persuadé qu’il peut gagner".

"Mettre l'écologie au cœur du pouvoir"

"Je veux mettre l'écologie au cœur du pouvoir" et "construire une équipe de France de l'écologie", déclare Yannick Jadot le soir de son annonce de candidature. "Face au dérèglement climatique et aux injustices sociales, on ne peut plus tergiverser", ajoute l'écologiste. "Les demi-mesures, le conformisme, les compromis foireux, ça ne marche pas" lance-t-il pointant notamment du doigt Emmanuel Macron qu'il considère comme "le président de l'inaction climatique". Il est finalement choisi par les militants écologistes face à Sandrine Rousseau au terme d'une primaire interne.

Cette fois, pas question de se ranger derrière les socialistes. Il refuse d'ailleurs l'appel du pied d'Anne Hidalgo qui propose une grande primaire de la gauche. Il invite plutôt la maire de Paris et les socialistes à se ranger derrière lui. Rassembleur, il ne s'est pas fait que des amis au sein de son parti, certains lui reprochant précisément ce qu'il défend : une écologie pragmatique, accessible à tous et censée le rendre présidentiable.

Yannick Jadot est d'ailleurs régulièrement accusé de ne pas se faire entendre, face à la très médiatique conseillère spéciale Sandrine Rousseau, qui n'a pas hésité à le critiquer le soir même de son élection à la primaire. L'ancienne conseillère régionale de la région Nord-Pas-de-Calais a depuis été exclue de la campagne à cause de propos au vitriol contre la candidat écologiste.