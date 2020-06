C'est une nouvelle personnalité politique en Mayenne. Florian Bercault (PS-EELV) est sorti vainqueur du second tour des élections municipales à Laval alors que peu d'habitants le connaissaient il y a quelques mois. Un élu âgé de 30 ans pour cette ville de 49.000 âmes, qui n'est pas sans expériences.

PORTRAIT - Qui est Florian Bercault le jeune et futur maire de Laval ?

En devenant le plus jeune maire dans l'histoire de la ville de Laval, Florian Bercault s'impose sur le devant de la scène politique mayennaise. Il est jeune (30 ans) mais pas inexpérimenté.

Intéressé par la chose publique depuis sa jeunesse, Florian Bercault cultive surtout son goût pour la politique à l'âge de 17 ans, à des milliers de kilmomètres de la Mayenne : au Mexique, à Guadalajara. Il y passe un an, en 2006. Le lycéen mayennais y découvre une culture où vie publique rime souvent avec corruption, dans un pays dirigé par le conservateur Felipe Calderón, membre du Parti Action Nationale. En Amérique centrale, il suit avec attention les manifestations populaires et à travers elle, il dit comprendre la nécessité d'être proche des gens, et de leur quotidien.

"Se battre chaque jour contre les inégalités et l'injustice" explique Florian Bercault Copier

À 20 ans, Florian Bercault, séjourne encore à l'étranger à Londres. Au total il parle trois langues : le français, l'espagnol, l'anglais et se débrouille en portugais. Florian Bercault est aussi diplômé de Sciences Po et d'HEC. Des études qui le font naviguer entre Poitiers et Paris. Le natif de Nantes, passé par le collège sainte-Thérèse de Laval, travaille sur les énergies renouvelables avec le groupe Engie.

Puis en 2016 le futur maire lance Estimeo une plateforme de notation et valorisation de Start-Up. Une entreprise qu'il va momentanément quitter pour se concentrer sur son mandat de maire. La politique pour lui se concrétise en 2012, et en Mayenne. Florian Bercault est l'assistant de campagne de Marie-Noëlle Tribondeau, candidate socialiste aux législatives dans le Sud-Mayenne et l'assistant du député Guillaume Garot, son mentor pour qui il ne tarie pas d'éloge.