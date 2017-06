PORTRAIT - Qui est François de Rugy, le nouveau président de l'Assemblée nationale ?

François de Rugy a efficacement attendu son heure. Il ne sera pas (tout de suite) ministre, mais président de l'Assemblée nationale. Pas si mal à 43 ans et après avoir obtenu 3,88% des voix à la primaire de la gauche, en janvier dernier. Le député de Loire-Atlantique obtient ce mardi 353 voix.

Réélu député dans sa 1re circonscription de Loire-Atlantique (Nantes-Orvault-Sautron) avec plus de 66% des voix sous l'étiquette REM, François de Rugy, 43 ans, a efficacement tracé son chemin. Dès 2012, après l'élection de François Hollande, il ne cachait pas son ambition d'être nommé ministre. Il sera finalement président de l'Assemblée nationale cinq ans plus tard, élu à 353 voix ce mardi.

Nantais, fils d'un couple d'enseignants, François Goullet de Rugy a fait tomber la particule, témoin de ses origines nobles. Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris en 1995, c'est quatre ans plus tôt, son baccalauréat obtenu au lycée Guist'hau, qu'il s'engage en politique, à Génération écologie, aux côtés de Brice Lalonde. Parti qu'il quitte ensuite pour rejoindre Les Verts en 1997.

Opposé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Il décroche son premier mandat électif en 2001, à la mairie de Nantes, où il devient adjoint au maire de Jean-Marc Ayrault, chargé des transports. Au cours de ce mandat, il s'oppose au maire de Nantes sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il fait son entrée à l'Assemblée nationale en 2007, élu député de la 1re circonscription de Loire-Atlantique avec le soutien du Parti socialiste, où il siège à la commission des Finances. Réélu en 2012, toujours avec le soutien du Parti socialiste, François de Rugy siège à la commission de la Défense nationale et est coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Entre 2008 et 2014, il est aussi conseiller municipal à Orvault et président de la commission des mobilités à la Communauté urbaine Nantes métropole.

C'est en 2015 que les choses se corsent avec son parti politique devenu Europe Ecologie - Les Verts. En août, François de Rugy claque la porte du parti et redit son ambition de travailler au gouvernement. L'année suivante, en mai 2016, il devient vice-président de l'Assemblée nationale et rejoint, avec cinq autres députés, le groupe socialiste. Quelques mois plus tard, en juillet, il annonce qu'il sera candidat à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle.

Réélu largement député mais pas de ministère

Arrivé en 5e position (sur 7), il obtient 3,88% des voix. Mais ne s'avoue pas vaincu, puisqu'il annonce quelques semaines plus tard, alors même qu'il avait signé une charte l'engageant à soutenir à la présidentielle le vainqueur de la primaire de la gauche, qu'il rallie En Marche ! Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Bonne pioche.

Réélu largement dans sa circonscription de Loire-Atlantique mais sans poste au gouvernement d'Edouard Philippe, François de Rugy fait très vite savoir qu'il se porterait candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est la bonne.