PORTRAIT - Sylvie Goulard, ministre des Armées

L'éurodéputée centriste Sylvie Goulard, 52 ans, a été nommée ce mercredi ministre des Armées du gouvernement d’Edouard Philippe.

Sylvie Goulard, née Grassi, a vu le jour le 6 décembre 1964 à Marseille. Eurodéputée depuis 2009, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur la construction et le fonctionnement de l'Union européenne.

Ancienne conseillère de Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission européenne, Sylvie Goulard a été élue députée européenne dans la circonscription Ouest de la France en 2009 puis réélue en 2014 dans le Sud-Est. Elle siège dans le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe.

Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et du mouvement En Marche, cette europhile convaincue, ancienne membre du MoDem de François Bayrou, fait partie des 100 femmes les plus influentes dans la finance en Europe. Sylvie Goudard parle quatre langues : français, anglais, allemand et italien.