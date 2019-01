Posez vos questions à Alain Gest, président d'Amiens Métropole, invité de France Bleu Picardie lundi matin

Le président d'Amiens Métropole est l'invité de France Bleu Picardie, lundi 7 janvier. Vous pourrez lui poser vos questions sur les différents dossiers et les grands projets de la collectivité, en appelant notre standard.

Amiens, France

Ce lundi 7 janvier, Alain Gest sera l'invité de France Bleu Picardie de 7h45 à 8h30. Il répondra en direct aux questions des auditeurs.

Chantier du bus, nouveau stationnement payant, emploi, budget, futur pôle aquatique. : le président d'Amiens Métropole répondra à vos questions sur tous les sujets qui concernent Amiens et son agglomération. Sans oublier les grands dossiers à venir en 2019. Nous évoquerons aussi la crise des gilets jaunes et le grand débat national annoncé par le gouvernement et qui doit être lancé dans les prochaines semaines.

L'antenne de France Bleu Picardie est ouverte aux auditeurs ce lundi. Vous pourrez poser vos questions dès 8h15 au 03 22 98 58 58.