Posez vos questions à François Grosdidier en direct sur France Bleu Lorraine ce matin

Le maire de Metz et président de Metz métropole est l'invité de France Bleu Lorraine, ce lundi. François Grosdidier vient évoquer la rentrée, la situation sanitaire et économique, et répondra en direct aux questions des auditeurs de France Bleu.