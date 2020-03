Posez vos questions à Xavier Bertrand sur la crise sanitaire du coronavirus

Xavier Bertrand, président du Conseil Régional des Hauts-de-France est l'invité de France Bleu Picardie ce mardi. Alors que la crise sanitaire du coronavirus s'intensifie, il interpelle le gouvernement sur plusieurs sujets.

Vous pouvez dialoguer en direct avec lui et lui poser vos questions en appelant le 03.22.92.58.58. Xavier Bertrand y répondra à partir de 8H10.

Xavier Bertrand propose notamment un numéro d'appel pour aider le suivi psychologique des Français et "soulager la pression" face au confinement instauré contre le coronavirus. Alors que la France est entrée dans sa deuxième semaine de confinement, le président du Conseil Régional insiste sur la nécessité "d'anticiper ce que vont vivre des millions de nos concitoyens. Chaque foyer est un peu comme une cocotte-minute, il faut un moyen de soulager la pression. Il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus le bar où on retrouve ses amis", a-t-il affirmé.

Aider d'abord le personnel soignant

Depuis le début de la crise, la Région se mobilise aussi pour aider les personnels soignants qui exercent dans les Hauts-de-France. Ils peuvent emprunter gratuitement les Trains Express Régionaux ainsi que les cars interurbains. Le Conseil régional a également annoncé dimanche la commande de cinq millions de masques.

"Nous les remettrons aux professionnels de santé et nous continuerons à en commander", avait indiqué Xavier Bertrand. "Lorsque tous les professionnels de santé seront couverts, je veux pouvoir mettre à disposition des masques dans la région aux forces de secours mais aussi à tous ceux qui continuent à travailler, de façon à pouvoir assurer la meilleure couverture possible", a aussi ajouté celui qui a été ministre de la santé.

Vous pourrez aussi interroger Xavier Bertrand sur les dispositifs d'aides économiques et financières mis en place par le Conseil Régional. Un fonds de 50 millions d'euros d'aides directes a notamment été débloqué pour renforcer directement la trésorerie des entreprises. Il a aussi été décidé le doublement des capacités de garanties afin de favoriser l’octroi de prêts par les banques.