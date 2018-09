Ce jeudi 27 septembre sur France Bleu Maine, matinale spéciale avec Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Une émission interactive, avec vos questions en direct.

Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de Le Mans Métropole

Le Mans, France

Il a succédé à Jean-Claude Boulard le 14 juin dernier : depuis un peu plus de trois mois, Stéphane Le Foll est le maire du Mans, il préside également la métropole. Ce jeudi 27 septembre, il est l'invité de France Bleu Maine pour une matinale spéciale, de 7H40 à 8H30.

Posez vos questions au maire du Mans, il vous répond en direct

Quelles sont ses priorités pour la ville et l'agglo, quels sont les projets lancés en ce début de mandat et sa vision de l'avenir pour les Manceaux ? Economie, santé, transports, sécurité, culture : nous balaierons de nombreux thèmes avec les interviews et les reportages de la rédaction de France Bleu Maine. Une large part de l'émission laissera également la parole aux auditeurs dès 8H : vous pourrez poser vos questions à Stéphane Le Foll en direct en appelant le 02 43 29 10 10.