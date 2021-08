Positif au Covid-19, Renaud Muselier placé à l'isolement

Le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, l'annonce lui-même ce lundi dans un tweet : "Confronté à un état grippal et vacciné avec deux doses, j’ai été dépisté positif au Covid-19 aujourd’hui. Je me suis donc mis immédiatement à l’isolement, et dois annuler ma participation à tout événement public jusqu’à l’obtention d’un test négatif."

Renaud Muselier ne pourra pas assurer plusieurs rendez-vous de cette rentrée de septembre, alors même que le président de la République Emmanuel Macron arrive à Marseille ce mercredi pour annoncer un grand plan pour la ville.