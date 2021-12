Pour Alain Gest, les militants LR "se sont trompés" en ne choisissant pas Xavier Bertrand

Double surprise au premier tour du congrès Les républicains. Eric Ciotti s'est qualifié pour le second tour où il affrontera Valérie Pécresse, tandis que Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé. Pour ses soutiens dans la Somme, c'est la déception.

Eric Ciotti, tenant d'une aile droitière, et Valérie Pécresse, sur une ligne de fermeté, se sont qualifiés pour le second tour du congrès Les Républicains chargé d'investir le candidat de droite à la présidentielle. Avec 22,36% des voix, Xavier Bertrand arrive en quatrième position. Le président de la Région Hauts de France a reconnu sa défaite et appelle à voter pour Valérie Pécresse.

Ces résultats déçoivent fortement les partisans de Xavier Bertrand dans son fief, en Picardie. Pour Alain Gest, le président d'Amiens Métropole, "le choix des militants malheureusement ne correspond pas, à ce que les Français dans leur ensemble attendaient. Depuis six mois, invariablement, tous les sondages ont donné Xavier Bertrand comme étant le seul capable de faire un bon score au premier tour, voire d'être présent au second et même de battre Emmanuel Macron.